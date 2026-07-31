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Mainpuri News: छत से गिरकर घायल युवक की मौत, कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: बेवर के मोहल्ला धनकरी में एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मारा गया। संदीप, जो छत से गिरकर घायल हुए थे, को अस्पताल लाया गया लेकिन वह बच नहीं सके। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर है। संदीप की शादी 5 साल पहले हुई थी और वह ट्रक मैकेनिक थे।

Mainpuri News: छत से गिरकर घायल युवक की मौत, कोहराम

Mainpuri News: बेवर। कस्बा के मोहल्ला धनकरी निवासी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गुरुवार रात अंजलि अपने पति संदीप को बेवर अस्पताल लेकर पहुंची। बताया कि उसके पति संदीप छत से नीचे गिरकर घायल हो गए हैं। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मोहल्ला धनकारी निवासी संदीप पुत्र मुकेश कुमार गुरुवार रात अपनी पत्नी व साली के साथ छत पर सोया था। गुरुवार रात 1 बजे वह लघुशंका के लिए छत के किनारे बैठ गया। इसी दौरान नींद का झोंका आने से वह नीचे आ गिरा। गंभीर रूप से घायल 30 वर्षीय संदीप को शुक्रवार सुबह सीएचसी लाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

जहां परिजन सुबह होने पर जिला अस्पताल ले जाने की कहकर घर ले गए। शुक्रवार सुबह परिजन 6 बजे जिला अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान संदीप ने घर पर ही दम तोड़ दिया। घटना से परिजनों में कोहराम है। मृतक की 5 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। मृतक ट्रक मैकेनिक था।

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