Mainpuri News: लैंटर डालने गए मजदूर का सड़क किनारे पड़ा मिला शव
Mainpuri News: एलाऊ। थाना क्षेत्र के गांव पहाड़पुर निवासी मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियो में मौत हो गई। मंगलवार की देर रात मजदूर का शव नगला सुमेर के पास सड़क के किनारे
Mainpuri News: थाना क्षेत्र के गांव पहाड़पुर निवासी मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियो में मौत हो गई। मंगलवार की देर रात मजदूर का शव नगला सुमेर के पास सड़क के किनारे पड़ा मिला। मृतक के परिजनों ने ट्रैक्टर चालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ग्राम पहाड़पुर निवासी 58 वर्षीय रामदास पुत्र नेकसे मिक्सर मशीन से लैंटर डालने का कार्य करता था। मंगलवार की रात 10 बजे रामदास के साथी सुधांशू ने सूचना दी की रामदास की मौत हो गई है और नगला सुमेर के पास सड़क के किनारे रामदास का शव पड़ा है।
सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने परिजनों को जानकारी दी और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक के भाई रामवीर ने बताया कि ग्राम निहालपुर निवासी उपेंद्र कुमार पुत्र ब्रजेश सिंह के साथ उनके भाई रामदास लैंटर डालने का काम करते थे। आरोप लगाया कि मंगलवार सुबह उपेंद्र कुमार रामदास को अपने साथ ट्रैक्टर पर बैठाकर लेंटर डालने के लिए काम पर ले गया था। लेकिन रामदास की मौत होने के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर और मिक्सर मशीन लेकर मौके से चला गया। थाना प्रभारी अवनीश त्यागी का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चलेगा।
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