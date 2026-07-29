Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mainpuri News: लैंटर डालने गए मजदूर का सड़क किनारे पड़ा मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
Follow us on Google News
share

Mainpuri News: एलाऊ। थाना क्षेत्र के गांव पहाड़पुर निवासी मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियो में मौत हो गई। मंगलवार की देर रात मजदूर का शव नगला सुमेर के पास सड़क के किनारे

Mainpuri News: लैंटर डालने गए मजदूर का सड़क किनारे पड़ा मिला शव

Mainpuri News: थाना क्षेत्र के गांव पहाड़पुर निवासी मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियो में मौत हो गई। मंगलवार की देर रात मजदूर का शव नगला सुमेर के पास सड़क के किनारे पड़ा मिला। मृतक के परिजनों ने ट्रैक्टर चालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ग्राम पहाड़पुर निवासी 58 वर्षीय रामदास पुत्र नेकसे मिक्सर मशीन से लैंटर डालने का कार्य करता था। मंगलवार की रात 10 बजे रामदास के साथी सुधांशू ने सूचना दी की रामदास की मौत हो गई है और नगला सुमेर के पास सड़क के किनारे रामदास का शव पड़ा है।

ये भी पढ़ें:Mau News: संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिला अधेड़ का शव

सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने परिजनों को जानकारी दी और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक के भाई रामवीर ने बताया कि ग्राम निहालपुर निवासी उपेंद्र कुमार पुत्र ब्रजेश सिंह के साथ उनके भाई रामदास लैंटर डालने का काम करते थे। आरोप लगाया कि मंगलवार सुबह उपेंद्र कुमार रामदास को अपने साथ ट्रैक्टर पर बैठाकर लेंटर डालने के लिए काम पर ले गया था। लेकिन रामदास की मौत होने के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर और मिक्सर मशीन लेकर मौके से चला गया। थाना प्रभारी अवनीश त्यागी का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चलेगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mainpuri Latest News Mainpuri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।