Mainpuri News: सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद कार चालक पर मुकदमा
Mainpuri News: मैनपुरी। पांच दिन पहले हुए सड़क हादसे में कोचिंग से लौट रहे एक छात्र की मौत हो गई।
Mainpuri News: पांच दिन पहले हुए सड़क हादसे में कोचिंग से लौट रहे एक छात्र की मौत हो गई। वहीं दूसरे छात्र को घायलावस्था में उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। पीड़ित पिता ने पुलिस को मामले की तहरीर दी तो रविवार को मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घटनास्थल के निकट लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर कार चालक की तलाश की जा रही है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ललूपुर निवासी सुनील पुत्र रामदत्त ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि उसका पुत्र दीपांशू अपने दोस्त रूप कुमार पुत्र पंछीलाल के साथ साइकिल से कोचिंग पढ़कर घर लौट रहा था।
मैनपुरी-भोगांव मार्ग पर भोगांव की ओर से आ रही कार ने टक्कर मार दी जिससे दीपांशू व रूप कुमार दोनों घायल हो गए। साइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। कार चालक वाहन लेकर भाग निकला। दोनों घायलों को जिला अस्पताल से सैफई रेफर कर दिया जहां चिकित्सकों ने दीपांशू को मृत घोषित कर दिया। 28 जुलाई को हुई इस घटना की रविवार को कोतवाली पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के निकट लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार चालक का पता लगाया जा रहा है। जल्द कार चालक को पकड़कर जेल भेजा जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।