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Mainpuri News: सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद कार चालक पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: मैनपुरी। पांच दिन पहले हुए सड़क हादसे में कोचिंग से लौट रहे एक छात्र की मौत हो गई।

Mainpuri News: सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद कार चालक पर मुकदमा

Mainpuri News: पांच दिन पहले हुए सड़क हादसे में कोचिंग से लौट रहे एक छात्र की मौत हो गई। वहीं दूसरे छात्र को घायलावस्था में उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। पीड़ित पिता ने पुलिस को मामले की तहरीर दी तो रविवार को मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घटनास्थल के निकट लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर कार चालक की तलाश की जा रही है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ललूपुर निवासी सुनील पुत्र रामदत्त ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि उसका पुत्र दीपांशू अपने दोस्त रूप कुमार पुत्र पंछीलाल के साथ साइकिल से कोचिंग पढ़कर घर लौट रहा था।

मैनपुरी-भोगांव मार्ग पर भोगांव की ओर से आ रही कार ने टक्कर मार दी जिससे दीपांशू व रूप कुमार दोनों घायल हो गए। साइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। कार चालक वाहन लेकर भाग निकला। दोनों घायलों को जिला अस्पताल से सैफई रेफर कर दिया जहां चिकित्सकों ने दीपांशू को मृत घोषित कर दिया। 28 जुलाई को हुई इस घटना की रविवार को कोतवाली पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के निकट लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार चालक का पता लगाया जा रहा है। जल्द कार चालक को पकड़कर जेल भेजा जाएगा।

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