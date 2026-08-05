Mainpuri News: तिरंगा लाइटों और झूमरों से जगमगाएगा स्टेशन रोड
Mainpuri News: मैनपुरी। शहर के स्टेशन रोड का अंधेरा बहुत जल्द दूर होगा। नगर पालिका अध्यक्ष संगीता गुप्ता ने स्टेशन रोड की प्रकाश व्यवस्था का प्लान तैयार करा दिया है।
Mainpuri News: शहर के स्टेशन रोड का अंधेरा बहुत जल्द दूर होगा। नगर पालिका अध्यक्ष संगीता गुप्ता ने स्टेशन रोड की प्रकाश व्यवस्था का प्लान तैयार करा दिया है। तैयार किए गए प्लान को मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया गया है। इस प्लान के तहत स्टेशन रोड पर छह हाईमास्ट लाइट्स लगेंगी। इसके अलावा 38 लाइट्स पोल भी लगाए जाएंगे। स्टेशन रोड की प्रकाश व्यवस्था के लिए लगभग 76 लाख रुपये के बजट की डिमांड की गई है। शहर के व्यस्ततम क्रिश्चियन तिराहे से लेकर भांवत चौराहे तक का मार्ग हाल ही में वन वे ट्रैफिक के रूप में विकसित किया गया है।
इस मार्ग पर डिवाइडर बनाया गया है। जिससे लोगों को आवागमन के दौरान जाम से निजात मिल सके। हालांकि इस मार्ग के दोनों तरफ दुकानदारों के अतिक्रमण के चलते जाम की समस्या अभी भी बनी हुई है। लेकिन पालिका प्रशासन ने इस जाम से निपटने के लिए जल्द अभियान चलाने का प्लान भी तैयार करना शुरू कर दिया है। इस मार्ग पर जो डिवाइडर बनाया गया है उस डिवाइडर पर रात के समय बेहतर रोशनी के लिए पोल लगाकर लाइट्स लगाने का प्लान भी बनाया गया है। नगर पालिकाध्यक्ष संगीता गुप्ता ने इस मार्ग को शहर का खूबसूरत मार्ग बनाने के प्लान पर काम किया और डिवाइडर पर हाईमास्ट लाइट्स लगाने का प्रस्ताव तैयार करा लिया है।
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