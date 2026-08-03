Mainpuri News: मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने प्रतिष्ठित किया सर्वोच्च आदर्श
Mainpuri News: मैनपुरी। नगर के मोहल्ला गाड़ीवान स्थित प्राचीन श्री भीमसेन मंदिर में श्रावण मास महोत्सव के तहत श्रीरामचरितमानस कथा का आयोजन किया जा रहा है।
Mainpuri News: नगर के मोहल्ला गाड़ीवान स्थित प्राचीन श्री भीमसेन मंदिर में श्रावण मास महोत्सव के तहत श्रीरामचरितमानस कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के पंचम दिवस पर आचार्य शशिकांत तिवारी रामायणी ने भरत के प्रेम और त्याग एवं निष्ठा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अयोध्या के इतिहास में यदि भ्रातृप्रेम का सर्वोच्च आदर्श किसी ने प्रतिष्ठित किया है तो वह हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम और त्यागमूर्ति भरत। आचार्य ने कहा कि भगवान श्रीराम के मध्य न राज्य का मोह था, न वैभव का आकर्षण, न स्वार्थ का लेशमात्र स्पर्श। श्रीराम ने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मान वनगमन स्वीकार किया, तो भरत ने भ्रातृधर्म की परम पवित्र मर्यादा निभाते हुए राज सिंहासन का पूर्ण परित्याग कर दिया।
आचार्य ने बताया कि भरत ने श्रीराम की चरण-पादुकाओं को अयोध्या का अधिपति मानकर स्वयं को केवल सेवक घोषित किया। यह दृश्य केवल इतिहास नहीं, आत्मीयता, समर्पण, त्याग, धर्मनिष्ठा और निष्कपट प्रेम का दिव्य आलोक है। जहां अधिकार से अधिक आदर और राज्य से अधिक संबंध का सम्मान हो, वहीं राम और भरत जैसा भ्रातृप्रेम जन्म लेता है।
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