Mainpuri News: महर्षि नारद के घमंड को भगवान विष्णु ने तोड़ा
Mainpuri News: घिरोर। क्षेत्र के ग्राम अलालपुर के महानंद अवधूत फाउंडेशन आश्रम में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है।
Mainpuri News: क्षेत्र के ग्राम अलालपुर के महानंद अवधूत फाउंडेशन आश्रम में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के छठवें दिन कथा व्यास मिथिलेश दास महाराज ने श्रद्धालुओं को नारद मोह का प्रसंग का सुनाया। उन्होंने कहा कि महर्षि नारद ने कठोर तपस्या के बल पर कामदेव को पराजित कर दिया। जिसके बाद उनके मन में अहंकार पैदा हो गया। उन्होंने भगवान शिव को अपनी विजय के बारे में बताया। भगवान शिव ने नारद को सलाह दी कि इस बात को भगवान विष्णु को न बताएं, किंतु अहंकारवश नारद ने भगवान विष्णु के सामने भी अपनी विजय का बखान कर दिया।
इसी दौरान राजा शीलनिधि की पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर आयोजित हुआ। राजकुमारी के रूप पर मोहित होकर नारद ने भगवान विष्णु से उनके समान सुंदर स्वरूप प्रदान करने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने अपनी लीला से नारद का मुख वानर जैसा बना दिया, जिसका उन्हें स्वयं पता नहीं चला। जब वह स्वयंवर में पहुंचे तो उपस्थित लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। अंत में विश्वमोहिनी ने भगवान विष्णु के गले में ही वरमाला डाल दी। कथा के दौरान हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा पांडाल गूंज उठा।
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