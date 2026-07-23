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Mainpuri News: जमीनी विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़े, लाठी-डंडे चले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: किशनी। थाना क्षेत्र के ग्राम सकरामपुर मौजा सकरा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी-डंडे और धारदार हथियार चले।

Mainpuri News: जमीनी विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़े, लाठी-डंडे चले

Mainpuri News: थाना क्षेत्र के ग्राम सकरामपुर मौजा सकरा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी-डंडे और धारदार हथियार चले। मामले में एक पक्ष से फौजी और महिला पुलिसकर्मी घायल हुए तो वहीं दूसरे पक्ष से दो पुत्र और पिता चोटिल हो गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। पहले पक्ष के पीड़ित मेहरबान सिंह पुत्र मनोहर लाल ने तहरीर दी कि 21 जुलाई की सुबह वह अपने भाई प्रेम सिंह और राम बहादुर के साथ निजी जमीन पर मकान बनवा रहे थे।

तभी पड़ोसी नरेंद्र सिंह (सेना जवान), उनकी पत्नी रूबी (यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल), हरीराम, धनीराम पुत्रगण चोखेलाल व चोखेलाल पुत्र चुन्नीलाल ने आकर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों, फावड़े व तमंचे से जानलेवा हमला कर दिया। फौजी ने खुद के सेना में और पत्नी के पुलिस में होने की धमकी दी। हमले में मेहरबान के सिर पर और प्रेम सिंह व राम बहादुर को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं, दूसरे पक्ष के चोखेलाल का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी मवेशी बांधने की जमीन पर पड़ोसी प्रेमसिंह, मेहरबान, रामबहादुर, राजेश, राजवीर, बॉबी, सुरेश, सुमित, रामवीर जबरन कब्जा कर रहे थे। बीती 19 जुलाई को डायल 112 ने काम रुकवाया था, लेकिन 21 जुलाई को आरोपियों ने फिर निर्माण शुरू कर दिया। विरोध करने पर चोखेलाल, उनके बेटे मनीराम व नरेंद्र पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया। पुलिस ने दोनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है।

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