Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mainpuri News: घिरोर में एसडीएम ने सुनीं शिकायतें, 11 का निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
Follow us on Google News
share

Mainpuri News: तहसील सभागार में एसडीएम पीयूष जयसवाल की अध्यक्षता में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें 68 शिकायतें प्राप्त हुईं। 11 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ। ग्राम पंचायत गोधना के निवासी ने चकरोड़ की पैमाइश का मामला उठाया।

Mainpuri News: घिरोर में एसडीएम ने सुनीं शिकायतें, 11 का निस्तारण

Mainpuri News: तहसील सभागार में शनिवार को एसडीएम पीयूष जयसवाल की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 68 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 11 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। ग्राम पंचायत गोधना निवासी कौशल किशोर पुत्र सरनाम सिंह ने शिकायत में बताया कि गांव के चकरोड़ की लेखपाल द्वारा दो बार पैमाइश कराई जा चुकी है, लेकिन अब तक उस पर मिट्टी नहीं डलवाई गई है। उन्होंने चकरोड़ को शीघ्र दुरस्त कराए जाने की मांग की। इस अवसर पर तहसीलदार गौरव कुमार, जेई मानवेंद्र सिंह, ईओ लेखराज भारती, मंडी सचिव अनुरुद्ध प्रताप सिंह, थाना प्रभारी अनुज चौहान, शिवम दुबे, लेखपाल अनुराग यादव, इमरान, अनिल कुमार, राजेश यादव, विजय कुमार मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Gangapar News: उमड़े 250 फरियादी, निस्तारण शून्य
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mainpuri Latest News Mainpuri News SDM

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।