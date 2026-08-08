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Mainpuri News: डीएम, एसपी ने काली नदी चौकी पर कांवड़ियों का जाना हाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए डीएम और एसपी ने काली नदी पुलिस चौकी का निरीक्षण किया। कांवड़ियों से बातचीत करते हुए अधिकारियों ने उनकी यात्रा की जानकारी ली। श्रद्धालुओं की अटूट आस्था की सराहना की गई, और सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।

Mainpuri News: डीएम, एसपी ने काली नदी चौकी पर कांवड़ियों का जाना हाल

Mainpuri News: कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, एसपी गणेश प्रसाद साहा ने फर्रूखाबाद बॉर्डर के समीप स्थित काली नदी पुलिस चौकी का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने गंगाजल लेने जा रहे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं से आत्मीय संवाद कर उनकी यात्रा के संबंध में जानकारी ली।

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श्रद्धालुओं की अटूट आस्था

बातचीत के दौरान कस्बा बेवर के ग्राम दहेड़ निवासी कांवड़िया अवनीश और सुभाष ने अधिकारियों को बताया कि वे फर्रूखाबाद स्थित गंगा घाट से पवित्र गंगाजल लेने के लिए निकले हैं। जल लेकर वे गोला-गोकर्णनाथ पहुंचकर भगवान शिव का दर्शन व पूजन करेंगे, जिसके बाद पूर्णागिरि मंदिर में दर्शन कर वापस अपने जनपद लौटेंगे।

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सुविधाओं का ध्यान

श्रद्धालुओं ने बताया कि वे पूरी यात्रा के दौरान प्रतिदिन साइकिल से करीब 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। डीएम ने श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि धार्मिक यात्राएं हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग पर स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल चिकित्सीय सहायता जैसी मूल-भूत सुविधाएं निर्बाध रूप से उपलब्ध कराई जाएं।

पुलिसकर्मी ड्यूटी पर पूरी तरह रहें अलर्ट

एसपी गणेश प्रसाद साहा ने कांवड़ियों से यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने, निर्धारित मार्ग का उपयोग करने और सुरक्षा व्यवस्था का पालन करने की अपील की। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इस दौरान तहसीलदार भोगांव घासीराम, प्रभारी निरीक्षक बेवर अनिल कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

डीएम ने किन-किन बातों पर जोर दिया?
डीएम ने श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और संकल्प की सराहना करते हुए यात्रा मार्ग पर स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा और चिकित्सीय सहायता जैसी मूल-भूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
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