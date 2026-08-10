Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mainpuri News: ताला तोड़कर जेवरात चोरी, डॉग स्क्वायड ने जुटाए साक्ष्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
Follow us on Google News
share

Mainpuri News: बरनाहल। क्षेत्र के ग्राम नगला वन में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर घर में रखी नकदी व जेवरात चोरी कर लिए।

Mainpuri News: ताला तोड़कर जेवरात चोरी, डॉग स्क्वायड ने जुटाए साक्ष्य

Mainpuri News: क्षेत्र के ग्राम नगला वन में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर घर में रखी नकदी व जेवरात चोरी कर लिए। घटना की जानकारी होने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। घटना के बाद लोगों ने पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है। थाना क्षेत्र की चौकी दिहुली के ग्राम नगला वन निवासी अश्वनी कुमार पुत्र बृजकिशोर ने बताया कि 10 अगस्त की रात उसके घर में बहन अर्चना देवी व पिता ब्रजकिशोर घर में नीचे सो रहे थे। वह कांवड़ लेने गया था, इसी दौरान चोर मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए और घर में रखी अलमारियों व अन्य सामान को खंगाला।

चोर 1 लाख रुपये की नकदी व 2 सोने की चैन, 4 चूड़ी, 5 अंगूठी, 1 जोड़ी कुंडल व 1 सोने का हार चुरा ले गए। घर लौटने पर परिजनों को ताले टूटे मिले और सामान बिखरा मिला। जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी।सीओ अजय सिंह चौहान, थाना प्रभारी निरीक्षक अनुरुद्ध प्रताप सिंह, निरीक्षक अपराध कमल सिंह, चौकी इंचार्ज अरविंद सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली। घटना के खुलासे को डॉग स्क्वायड को भी मौके पर बुलाया गया। डॉग स्क्वायड टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को जल्द घटना का खुलासा करने का भरोसा दिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mainpuri Latest News Mainpuri News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।