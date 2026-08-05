Mainpuri News: बारिश के पानी में नहाई युवती की बुखार से मौत

Mainpuri News: मौसम बार-बार बदल रहा है। बरसात का सीजन है, जिसके चलते संक्रमण भी फैल रहा है। इन दिनों जिला अस्पताल सुबह होते ही मरीजों से हाउसफुल हो जाता है। मौसम जनित बीमारियों के मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। बुधवार को जिला अस्पताल में 1128 मरीजों ने उपचार के लिए पंजीकरण कराया। अस्पताल में बुखार पीड़िता 18 वर्षीय युवती की उपचार के दौरान मौत हो गई। 39 नए मरीज विभिन्न मरीजों से ग्रसित होने पर भर्ती किए गए हैं। बुधवार को ग्राम सिकंदरपुर निवासी 18 वर्षीय प्रिया पुत्री बृजेश को दो दिन पहले बुखार आ गया था। प्रिया ने बारिश के पानी में नहा लिया था।

रात को उसकी तबियत खराब हो गई। पहला हल्का जुकाम बुखार हुआ। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ी तो मंगलवार की रात 1 बजे उसे अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। बुधवार सुबह 4 बजे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि वह पहले से बीमार नहीं थी। दो दिन पहले आए बुखार से उसकी तबियत बिगड़ी और उसने दम तोड़ दिया।बुधवार सुबह होते ही मरीजों की भारी भीड़ अस्पताल में उमड़ पड़ी। दवा काउंटर पर मरीजों का मेला नजर आया। चिकित्सकों ने मरीजों की जांच करने और उन्हें उपचार देने में भारी परेशानी हुई। ज्यादातर मरीज सर्दी, जुकाम व बुखार के थे। 150 से अधिक मरीज पेट से जुड़ी बीमारियों के आए। चिकित्सकों ने मरीजों को सलाह दी कि वह किसी भी तरह की बीमारी होने पर झोलाछाप से उपचार न लें। अस्पताल आएं। जांच कराएं और प्रशिक्षित चिकित्सक से ही उपचार कराएं।