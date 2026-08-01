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Mainpuri News: नगला देवी-नगला शोभा मार्ग में जलभराव, ग्रामीण परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत डालूपुर के मजरा नगला देवी व नगला शोभा जाने वाला संपर्क मांग जलभराव से जूझ रहा है। जलनिकासी न होने से यह समस्या वर्षों से

Mainpuri News: नगला देवी-नगला शोभा मार्ग में जलभराव, ग्रामीण परेशान

Mainpuri News: ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत डालूपुर के मजरा नगला देवी व नगला शोभा जाने वाला संपर्क मांग जलभराव से जूझ रहा है। जलनिकासी न होने से यह समस्या वर्षों से चली आ रही है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने डीएम से समस्या से निजात की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि नगला देवी व नगला शोभा जाने वाले मार्ग पर जलभराव की समस्या वर्षों से चली आ रही है। जिससे किसानों को खेत पर पहुंचने व बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। आए दिन बच्चे व बुजुर्ग गिरकर घायल भी हो जाते हैं।

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समस्या से निजात दिलाने के लिए कई बार ग्राम प्रधान सत्यप्रकाश यादव व जनप्रतिनिधियों को प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन समस्या जस की तस है। जलभराव के चलते स्कूल बस गांव में अंदर नहीं आ पाती और बच्चों को 500 मीटर दूसर सड़क पर छोड़ने जाना पड़ता है। ग्रामीण मीरा देवी, दीनदयाल, सोवरन सिंह, जावेद, रघुवीर, मैनपाल, रिंकू, केदार सिंह, राजवीर सिंह, सुरेश चंद्र, विजय पाल, शेर सिंह, मियारा देवी आदि ने जिला प्रशासन से मार्ग से पानी निकालकर आवागमन सुचारू कराने की मांग की। साथ ही सड़क की मरम्मत कर जलनिकासी की मांग की, ताकि पुन: यह स्थिति उत्पन्न न हो।

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