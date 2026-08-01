Mainpuri News: श्रावण मास में श्रद्धालुओं को आवागमन में नहीं होगी दिक्कत

Mainpuri News: सावन का महीना शुरू हो चुका है। भक्त शिव की भक्ति में डूबने लगे हैं। कानवड़ यात्रा शुरू होगी। भक्त गंगा घाट के लिए रवाना होंगे। जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है। मार्गों पर वाहन डायवर्जन रहेगा। कुछ मार्गों पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। शिव मंदिरों के मार्ग दुरुस्त किए जा रहे हैं।

Mainpuri News: सावन का महीना शुरू हो चुका है। भक्त शिव की भक्ति में डूबने लगे हैं। सावन का पहला सोमवार कल है। पहले सोमवार से ही कांवड़ यात्रा शुरू होगी। शहर, कस्बा और ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारियां की जा रही है। कांवड़ भरने के लिए भक्त आज रविवार को फर्रुखाबाद गंगा घाट के लिए रवाना होंगे। उधर जिला प्रशासन ने कांवड़ भक्तों को कोई परेशानी न हो इसकी पूरी तैयारी कर ली है।

मुख्य मार्गों पर प्रतिबंध सावन माह में प्रत्येक रविवार और सोमवार को मार्गों पर वाहनों को डायवर्जन रहेगा। कई मार्ग ऐसे भी हैं जिन पर भारी वाहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। सावन के सोमवार पर भक्त बड़ी संख्या में शिवालयों में कांवड़ चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए मार्गों पर पुलिस तैनात रहेगी। जिले के कई मार्गों पर भारी वाहनों पर रविवार और सोमवार को प्रतिबंध रहेगा। करहल से किशनी की ओर आने वाले वाहनों को करहल पर ही रोक दिया जाएगा। करहल से किशनी की ओर का मार्ग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। वैकल्पिक मार्ग के लिए मैनपुरी शहर की ओर करहल चौराहा से सिंधिया तिराहा, ज्योति तिराहा, देवी रोड बाईपास हाइवे पर वाहन जाएंगे। अलीगंज एटा से फर्दपुर बिछवां की ओर से आने वाले वाहनों को अलीगंज एटा पर ही रोक दिया जाएगा।

अन्य मार्गों पर भी रोक अलीगंज से फर्दपुर बिछवां मार्ग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए एटा जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया है। बेवर से किशनी जाने वाले वाहनों को बेवर अंडरपास पर ही रोका जाएगा। बेवर किशनी मार्ग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। वैकल्पिक मार्ग के लिए बेवर से भोगांव मैनपुरी अटल चौक, तुलसी वाटिका, सिंधिया तिराहा से आगे जाएंगे।

एलाऊ किशनी मार्ग पर भी वाहन रहेंगे प्रतिबंधित एलाऊ से किशनी की ओर जाने वाले वाहनों को जागीर चौराहा (एलाऊ) पर ही रोक दिया जाएगा। एलाऊ किशनी मार्ग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। वैकल्पिक मार्ग के लिए वाहन चालक जागीर चौराहा से भोगांव की ओर मैनपुरी शहर की ओर जा सकते हैं। भांवत चौकी के पास कुर्रा मोड़ से किशनी की ओर जाने वाले वाहनों को भाांवत चौकी पर ही रोका जाएगा। भांवत किशनी की ओर से चौकी से किशनी जाने वाला मार्ग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। वैकल्पिक मार्ग के लिए भांवत चौकी से कुर्रा की ओर वाहन जा सकते हैं।

ये रहेगा रूट डायवर्जन - सकीट एटा की ओर से आने वाले भारी वाहन कस्बा औंछा तिराहा से जसराना फिरोजाबाद की ओर डायवर्ट किए जाएंगे

-शिकोहाबाद फिरोजाबाद से आने वाले वाहन घिरोर बाईपास से गोल चक्कर, पड़रिया चौराहा से तुलसी वाटिका, देवीरोड बाईपास होते हुए डायवर्ट होंगे।

चांदेश्वर मंदिर पर गड्ढे भरने का काम शुरू शिव मंदिरों को जाने वाले मार्ग दुरुस्त किए जा रहे हैं। दो दिन पहले हिन्दुस्तान से शहर के प्रमुख चांदेश्वर मंदिर जाने वाले मार्ग पर गड्ढे होने की खबर प्रकाशित की थी। गड्ढे होने के चलते भक्तों को परेशानी हो रही है। खबर छपते ही नगर पालिका ने संज्ञान लिया और शनिवार को गड्ढे भरने का काम शुरू करा दिया। ईसन नदी पुल से चांदेश्वर मंदिर होते हुए ये मार्ग आश्रम रोड तक जाता है। इस मार्ग पर सभी गड्ढे भरे जाएंगे। सोमवार को मंदिर तक पहुंचने में भक्तों को परेशानी नहीं होगी।