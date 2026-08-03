Mainpuri News: ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज की शिकार हो गई बिजली आपूर्ति
Mainpuri News: मैनपुरी। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से जनपद के लोगों का बुरा हाल है। शहर, कस्बा और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कटौती की जा रही है।
Mainpuri News: भीषण गर्मी में बिजली कटौती से जनपद के लोगों का बुरा हाल है। शहर, कस्बा और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कटौती की जा रही है। कभी फाल्ट के नाम पर तो कभी ट्रिपिंग होने से बिजली की आपूर्ति नहीं मिल रही। रात के समय हो रही कटौती से सर्वाधिक बुरा हाल हो रहा है। रात 9:30 बजे बिजली काट दी जाती है और रात एक बजे दी जाती है। इन दिनों बारिश नहीं हो रही। जिसके चलते उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। खेतों में धान की फसल की सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत है। किसान दिन रात मेहनत करके फसल की किसी तरह सिंचाई कर रहे हैं।
लेकिन बिजली की कटौती ने उनका पारा चढ़ा रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती का बहुत बुरा हाल है। 6 से 8 घंटे की कटौती लोगों को परेशान कर रही है। शहरी क्षेत्र में पूरी रात कटौती का खेल चलता है। जिससे लोग सो नहीं पाते। कस्बा और ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या भी परेशानी का कारण बन गई है। जिले के अधिकारी कह रहे हैं कि ऊपर से कटौती हो रही है। स्थानीय अधिकारी कर्मचारी बिजली उपभोक्ताओं का फोन भी नहीं उठाते। जिससे यही पता नहीं चल पाता कि बिजली कब जाएगी और कब आएगी।
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