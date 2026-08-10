Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mainpuri News: चोरी का वांछित आरोपी आभूषणों के साथ गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
Follow us on Google News
share

Mainpuri News: भोगांव। नगर के मोहल्ला चौधरी में बीते माह हुई चोरी की घटना में वांछित चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर लिया है।

Mainpuri News: चोरी का वांछित आरोपी आभूषणों के साथ गिरफ्तार

Mainpuri News: नगर के मोहल्ला चौधरी में बीते माह हुई चोरी की घटना में वांछित चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई पूरी कर आरोपी को जेल भेज दिया। मोहल्ला चौधरी निवासी लक्ष्मी पत्नी अनेश कुमार के घर हुई चोरी के संबंध में कोतवाली में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक महाराज सिंह भाटी के निर्देशन में कस्बा इंचार्ज जयदीप सिंह की टीम ने पूर्व में घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को जेल भेजा था, जबकि दो आरोपी फरार थे। सोमवार को पुलिस ने वांछित चल रहे आरोपी गोलू उर्फ सुमित पुत्र सत्यपाल निवासी मोहल्ला चौधरी को गिरफ्तार कर लिया।

उसके कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mainpuri Latest News Mainpuri News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।