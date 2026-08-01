Mainpuri News: सड़क पर पैदल जा रहे अधेड़ को अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौत

Mainpuri News: सड़क पर पैदल जा रहे अधेड़ को अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौत
Mainpuri News: मैनपुरी में एक अधेड़ व्यक्ति, महावीर सिंह, को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया। यह घटना गुरुवार रात 9:30 बजे की है, मृतक कोल्डस्टोरेज में काम करता था।
Mainpuri News: मैनपुरी सड़क पर पैदल जा रहे अधेड़ को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वाहन की टक्कर से अधेड़ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। खबर पाकर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। घटना गुरुवार देर रात 9:30बजे की है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर निवासी 50 वर्षीय महावीर सिंह पुत्र शांतिस्वरूप मैनपुरी भोगांव मार्ग पर ग्राम ललूपुर के निकट पैदल जा रहा था। तभी पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग मौके पर दौड़ पड़े। शव देखते ही चीख पुकार मच गई। खबर पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि घटना के संबंध में कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि मृतक ललूपुर के आसपास स्थापित विभिन्न कोल्डस्टोरेज में पल्लेदारी कर परिवार का भरण पोषण करता था।
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