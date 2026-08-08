Mainpuri News: जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर नौनिहाल, अधिकारी मौन
Mainpuri News: ग्राम टोडरपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है। तीन साल से समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिससे अभिभावकों और ग्रामीणों में आक्रोश है। बारिश में कक्षाएं संचालन में मुश्किलें आती हैं, और क्लासरूम की स्थिति बेहद खराब है। डीएम से कार्रवाई की मांग की गई है।
Mainpuri News: क्षेत्र के ग्राम टोडरपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में नौनिहाल जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। जर्जर भवन होने से भय का वातावरण बना हुआ है। जान हथेली पर रख कर बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। तीन साल बीतने पर भी जिम्मेदार अधिकारी समस्या का समाधान नहीं खोज सके हैं। विद्यालय का भवन जर्जर होने से अभिभावकों व ग्रामीणों में आक्रोश है। अभिभावकों ने बताया कि विद्यालय स्टाफ बरामदा व अतिरिक्त कक्ष के सहारे पढ़ाई को सुचारू किए हुए हैं। कई बार अधिकारियों ने विद्यालय का दौरा किया लेकिन समाधान के नाम पर मामला बेनतीजा रहा। बारिश के दिनों में विद्यालय में कक्षा संचालन में समस्याएं आती हैं।
विद्यालय में एक अतिरिक्त समेत कुल चार कक्ष हैं। तीन कक्षों की स्थिति बेहद जर्जर है जिनसे पानी टपकने के साथ ही कभी भी लेंटर गिरने की संभावना है।वहीं अतिरिक्त कक्ष भी सामान्य दिन में तो ठीक काम करता है लेकिन बरसात के दिनों में पानी टपकता है। ऐसे में कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को बरामदे में बैठकर पढ़ना पड़ता है। अन्य दिनों में खुले में कक्षाएं अलग-अलग संचालित हो जाती हैं। 25 वर्ष पूर्व बना भवन अब जर्जर हालत में है। विद्यालय में कुल 54 बच्चे पंजीकृत हैं। ग्रामीणों ने डीएम से कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीईओ सर्वेश यादव ने कहा कि उन्हें अभी ही विकासखंड का चार्ज मिला है। अध्यापकों से रिपोर्ट लेकर मरम्मत के लिए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।
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