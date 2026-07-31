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Mainpuri News: चेतावनी तक सिमटा अतिक्रमण रोधी अभियान, लोग निराश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: बेवर के बस स्टैंड चौराहा पर शुक्रवार को एसडीएम मिथिलेश कुमार त्रिपाठी और सीओ रामकृष्ण द्विवेदी ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी। अधिकारियों ने बुलडोजर के साथ अभियान चलाया लेकिन केवल चेतावनी देकर लौट गए। स्थानीय लोग लंबे समय से अतिक्रमण से परेशान हैं और उम्मीद कर रहे थे कि कार्रवाई होगी, लेकिन निराशा हुई।

Mainpuri News: चेतावनी तक सिमटा अतिक्रमण रोधी अभियान, लोग निराश

Mainpuri News: बेवर, द। एसडीएम मिथिलेश कुमार त्रिपाठी व सीओ रामकृष्ण द्विवेदी ने शुक्रवार को कर्मचारियों के साथ बस स्टैंड चौराहा पर अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी। शुक्रवार दोपहर बुलडोजर के साथ पहुंचे अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देकर अभियान की रस्म अदायगी कर दी। शुक्रवार को एसडीएम व सीओ ने हाईवे के दोनों तरफ बने नालों के ऊपर अतिक्रमण करने पर सामान को जब्त करने की चेतावनी दी। बुलडोजर देखकर अतिक्रमणकारियों में सुगबुगाहट तो हुई लेकिन अभियान के चेतावनी तक सिमट जाने से कस्बाइयों की अतिक्रमण से निजात की उम्मीद एक बार फिर फीकी पड़ गई। गुरुवार को डीएम डा. इंद्रमणि त्रिपाठी ने कावड़ मार्ग के निरीक्षण के दौरान कस्बा के बस स्टैंड चौराहा पर अतिक्रमण को देखते हुए एसडीएम को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए थे।

कस्बा निवासी लंबे समय से अतिक्रमण से परेशान हैं। कई बार अधिकारियों से गुहार के बाद भी अतिक्रमण से निजात नहीं मिली। डीएम के निर्देश के बाद कस्बाइयों को उम्मीद जगी थी लेकिन शुक्रवार को चेतावनी तक सिमटे अभियान के बाद अतिक्रमण से निजात की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को निराश होना पड़ा है।

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