Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mainpuri News: कुसमरा में बातचीत के बहाने कार सवारों ने युवक को उठाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
Follow us on Google News
share

Mainpuri News: नगर के रामनगर रोड स्थित किठाह तिराहे पर शुक्रवार शाम हुई एक घटना से हड़कंप मच गया। कार सवार कुछ लोग एक स्थानीय युवक को बातचीत के दौरान जबरन अपने साथ क

Mainpuri News: कुसमरा में बातचीत के बहाने कार सवारों ने युवक को उठाया

Mainpuri News: नगर के रामनगर रोड स्थित किठाह तिराहे पर शुक्रवार शाम हुई एक घटना से हड़कंप मच गया। कार सवार कुछ लोग एक स्थानीय युवक को बातचीत के दौरान जबरन अपने साथ कार में बैठाकर ले गए। पुलिस का कहना है कि संबंधित थाने से संपर्क कर पूरी स्थिति की पुष्टि की जा रही है। ग्राम लेखराजपुर निवासी रामानंद पुत्र जयपाल सिंह वर्तमान में किठाह मोड़ पर परिवार सहित किराये के मकान में रहते हैं। शुक्रवार शाम करीब आठ बजे एक अर्टिगा कार से कुछ लोग वहां पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार सवारों ने पहले रामानंद से कुछ देर बातचीत की और फिर अचानक उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर चौराहे की तरफ रवाना हो गए।

घटना के तुरंत बाद रामानंद की पत्नी उमा ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू की। उमा ने पुलिस को बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि छिबरामऊ निवासी रामविलास उनके पति को अपने साथ ले गए हैं और वे सभी छिबरामऊ कोतवाली में मौजूद हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला आर्थिक लेनदेन से जुड़ा पाया गया है। मामले के सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mainpuri Latest News Mainpuri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।