Mainpuri News: कुसमरा में बातचीत के बहाने कार सवारों ने युवक को उठाया
Mainpuri News: नगर के रामनगर रोड स्थित किठाह तिराहे पर शुक्रवार शाम हुई एक घटना से हड़कंप मच गया। कार सवार कुछ लोग एक स्थानीय युवक को बातचीत के दौरान जबरन अपने साथ क
Mainpuri News: नगर के रामनगर रोड स्थित किठाह तिराहे पर शुक्रवार शाम हुई एक घटना से हड़कंप मच गया। कार सवार कुछ लोग एक स्थानीय युवक को बातचीत के दौरान जबरन अपने साथ कार में बैठाकर ले गए। पुलिस का कहना है कि संबंधित थाने से संपर्क कर पूरी स्थिति की पुष्टि की जा रही है। ग्राम लेखराजपुर निवासी रामानंद पुत्र जयपाल सिंह वर्तमान में किठाह मोड़ पर परिवार सहित किराये के मकान में रहते हैं। शुक्रवार शाम करीब आठ बजे एक अर्टिगा कार से कुछ लोग वहां पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार सवारों ने पहले रामानंद से कुछ देर बातचीत की और फिर अचानक उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर चौराहे की तरफ रवाना हो गए।
घटना के तुरंत बाद रामानंद की पत्नी उमा ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू की। उमा ने पुलिस को बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि छिबरामऊ निवासी रामविलास उनके पति को अपने साथ ले गए हैं और वे सभी छिबरामऊ कोतवाली में मौजूद हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला आर्थिक लेनदेन से जुड़ा पाया गया है। मामले के सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
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