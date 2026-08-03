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Mainpuri News: 8 व 9 अगस्त को सजेगी नवज्योति एग्जीबिशन 2026

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: मैनपुरी। शहर के राज मैरिज होम में आयोजित बैठक में 8 और 9 अगस्त को लगने वाली नवज्योति एग्जीबिशन 2026 की रूपरेखा तय की गई।

Mainpuri News: 8 व 9 अगस्त को सजेगी नवज्योति एग्जीबिशन 2026

Mainpuri News: शहर के राज मैरिज होम में आयोजित बैठक में 8 और 9 अगस्त को लगने वाली नवज्योति एग्जीबिशन 2026 की रूपरेखा तय की गई। इस वर्ष यह प्रदर्शनी पहले से अधिक भव्य होगी, जिसमें विभिन्न राज्यों के स्टॉल लगाए जाएंगे। प्रदर्शनी में साड़ियां, ज्वेलरी, हस्तशिल्प, होम डेकोर, बेकरी उत्पाद, राखियां और मसाले जैसे अनेक घरेलू व हस्तनिर्मित उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। साथ ही चटपटे व्यंजनों के फूड स्टॉल भी लगेंगे। आयोजक बसंती तापड़िया और शुचि माहेश्वरी ने बताया कि स्कूली बच्चों के लिए टैलेंट शो का आयोजन होगा। वहीं रिया तापड़िया के अनुसार 7 अगस्त को बच्चों और बड़ों के मनोरंजन के लिए विशेष मैजिक शो का आयोजन किया जाएगा।

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एग्जीबिशन का शुभारंभ प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष संगीता गुप्ता, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता करेंगे। दर्शकों के लिए लकी ड्रा भी रखा गया है, जिसमें 3 बंपर समेत कई पुरस्कार दिए जाएंगे। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए जिला उद्योग केंद्र के सहयोग से आर्थिक रूप से कमजोर महिला उद्यमियों को कुछ स्टॉल निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं।

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