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Mainpuri News: अतिरिक्त दहेज न देने पर विवाहिता और मां पर किया हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: किशनी। थाना क्षेत्र के ग्राम डांडेहार में बेटी के साथ ससुराल आयी मां के साथ ससुरालीजनों ने दहेज की मांग पूरी न करने पर जमकर मारपीट की।

Mainpuri News: अतिरिक्त दहेज न देने पर विवाहिता और मां पर किया हमला

Mainpuri News: थाना क्षेत्र के ग्राम डांडेहार में बेटी के साथ ससुराल आयी मां के साथ ससुरालीजनों ने दहेज की मांग पूरी न करने पर जमकर मारपीट की। बचाने आयी विवाहित बेटी पर भी हमला किया गया। घटना की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी ससुरालीजनों के खिलाफ मारपीट, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी घर से भाग निकले हैं। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के ग्राम डांडेहार निवासी श्वेता पत्नी रुकमेश यादव ने तहरीर देकर शिकायत की कि 20 जुलाई की रात आठ बजे वह अपनी मां पिंकी देवी के साथ महमूदनगर कन्नौज से अपने बच्चों की दवाई लेने आगरा गई थी।

वापस आने पर ससुरालीजनों ने अतिरिक्त दहेज में कार और दो लाख रुपये की नकदी की मांग शुरू कर दी। उसकी मां पिंकी देवी ने इनकार किया तो पति रुकमेश पुत्र प्रमोद कुमार, देवर मंजेश, जेठ आरके उर्फ योगेश पुत्रगण प्रमोद कुमार, सास सुघरवती, ससुर प्रमोद कुमार पुत्र लालाराम, जेठानी खुशबू पत्नी आरके, ननद ममता पत्नी नीतू निवासी नगला भविक थाना औंछा तथा मझिया प्रांशू पुत्र बंटू निवासी बरुआ पुखरी समान किशनी ने उसे व उसकी मां तथा डेढ़ वर्ष के बच्चे निशांत से गाली गलौज शुरू कर दी। लात घूसों व लाठी डंडों से हमला किया, जिससे वह तथा उसकी मां घायल हो गए।

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