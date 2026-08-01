Mainpuri News: सावन के महीने में सभी मंदिरों पर रखें सफाई : चेयरमैन
Mainpuri News: नगर पंचायत कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई जिसमें चेयरमैन अब्दुल नईम ने सावन माह में मंदिरों की सफाई और व्यवस्थाओं पर जोर दिया। उन्होंने एक वाहन को घर-घर रोटी इकट्ठा करने के लिए चालू करने की जानकारी दी और लोगों से सहयोग करने की अपील की।
Mainpuri News: नगर पंचायत कार्यालय पर शनिवार को चेयरमैन अब्दुल नईम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। चेयरमैन ने कहा कि सावन माह का महीना चल रहा है। इसलिए प्रत्येक मंदिर पर सफाई, लाइट व पानी की व्यवस्था बेहतर रखी जाए। ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। चेयरमैन ने बताया कि नगर पंचायत द्वारा एक वाहन चालू किया गया है, जो घर-घर रोटी एकत्रित करेगा और गोशाला भिजवाएगा। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि सभी लोग एक-एक रोटी अवश्य निकालें और इस पुनीत कार्य में सहयोग करें। वरिष्ठ लिपिक अजमत राहत, अभिनेंद्र यादव, राजा बाबू, आनंद कुमार, कमल कुमार, मोहम्मद जफर, अविनाश, सोनू, राजीव, एकता रावल, संगीता, नीलम, ज्योति, राजेश, सुम्मेर सिंह आदि मौजूद रहे।
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