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Mainpuri News: खेत पर काम कर रहे युवक को पीटा, रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: ग्राम बैंगाई में एक युवक को मकान के पास से पेड़ हटाने को लेकर मारपीट का शिकार होना पड़ा। विकास पुत्र प्रेम सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें तीन महिलाओं और एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित को गंभीर चोट आई है और पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

Mainpuri News: खेत पर काम कर रहे युवक को पीटा, रिपोर्ट

Mainpuri News: क्षेत्र के ग्राम बैंगाई में मकान के समीप खड़े पेड़ को हटाने को लेकर युवक को पीटकर घायल कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तीन महिलाओं सहित एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घायल का मेडीकल कराया है। क्षेत्र के ग्राम बैंगाई निवासी विकास पुत्र प्रेम सिंह ने थाना में तहरीर दी। बताया कि वह शनिवार सुबह 9 बजे अपने खेत पर काम कर रहा था। इसी दौरान पीड़ित ने गांव के ही रामप्रकाश पुत्र विजय सिंह, रामश्री पत्नी संजू, रूपा देवी पत्नी वेदप्रकाश, रूबी पत्नी राम प्रकाश से मकान के पास से पेड़ हटाने कहा, जिसको लेकर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की।

वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर घायल को अस्पताल भेजा है। वहीं पुलिस ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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