Mainpuri News: ढंढोस पुल पर हरी पतेल बनी जानलेवा, चालक परेशान
Mainpuri News: कुसमरा-किशनी मार्ग पर ढंढोस नहर पुल पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं से ग्रामीण परेशान हैं। समाजसेवी मुकेश यादव के अनुसार, हरे पतेल की घनी उगाई सड़क के किनारे मुख्य कारण है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से इस समस्या का समाधान करने की मांग की है ताकि हादसों में कमी लाई जा सके।
Mainpuri News: कुसमरा-किशनी मार्ग स्थित ढंढोस नहर पुल पर आए दिन हो रहीं सड़क दुर्घटनाओं से स्थानीय निवासियों में आक्रोश है। समाजसेवी मुकेश यादव और स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसों का मुख्य कारण सड़क किनारे घनी उगी हरी पतेल है। इस कारण दोनों ओर से आने वाले वाहन चालकों को मोड़ पर सामने से आते वाहन दिखाई नहीं देते, जिससे ओवरटेक के दौरान आए दिन टक्कर हो जाती है। बताया कि पुराने और जर्जर पुल के पास बना नया पुल गुणवत्ताहीन होने के कारण खारिज कर दिया गया है, जिससे पूरा यातायात पुराने संकरे पुल से ही गुजरता है। बीते दो महीनों में यहाँ कई गंभीर हादसे हो चुके हैं।
रमाशंकर तिवारी, नरेंद्र यादव, राकेश चतुर्वेदी, विनोद गुप्ता, सुधीर गुप्ता, आलोक अग्निहोत्री, अशोक यादव, गजराज यादव, आदेश गुप्ता, राघव चौहान, राजा दुबे, प्रशांत तिवारी, राहुल चौहान, राजू कश्यप, जितेंद्र सागर, रवि चौहान, मंगल रावत, विनोद गुप्ता आदि दर्जनों ग्रामीणों ने डीएम से संज्ञान लेकर सड़क किनारे जमी जानलेवा हरी पतेल को तत्काल कटवाने की मांग की है, ताकि हादसों पर लगाम लग सके।
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