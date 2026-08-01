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Mainpuri News: हिन्दुस्तान में खबर प्रकाशित होने पर भरा गया गड्ढा, खुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: जैन इंटर कॉलेज के सामने सड़क पर गहरा गड्ढा होने के कारण राहगीरों को काफी परेशानी हो रही थी। हिन्दुस्तान अखबार ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने गड्ढा भरवाने का कार्य किया, जिससे locals को राहत मिली। स्थानीय लोगों ने अखबार का आभार व्यक्त किया।

Mainpuri News: हिन्दुस्तान में खबर प्रकाशित होने पर भरा गया गड्ढा, खुशी

Mainpuri News: कस्बा के जैन इंटर कॉलेज तिराहा पर सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया था। गड्ढा होने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को हिन्दुस्तान अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा गड्ढा को भरवा दिया गया। गड्ढा भरने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। जैन इंटर कॉलेज के सामने गड्ढा होने से आए दिन बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे। रात के समय गड्ढा दिखाई न देने से कई लोग गड्ढा में गिरकर घायल हो गए थे। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों व सोवरन सिंह यादव लगातार आवाज उठा रहे थे।

मरम्मत की जिम्मेदारी को लेकर लोक निर्माण विभाग व नगर पंचायत करहल के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग ने पहल करते हुए गड्ढे की मरम्मत करवा दी, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। सतीश यादव, प्रमोद कुमार, आशीष यादव, अर्जुन सिंह यादव, संजय यादव, राहुल यादव ने हिन्दुस्तान का आभार जताया है।

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