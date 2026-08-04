Mainpuri News: जमीनी विवाद में महिला अधिवक्ता पर जानलेवा हमला

Mainpuri News: थाना क्षेत्र के ग्राम नगला अनिया में जमीनी विवाद को लेकर महिला अधिवक्ता और उसके पति पर जानलेवा हमला किया गया। गाली गलौज, मारपीट की गई। फायरिंग की गई। महिला अधिवक्ता का आरोप है कि दबंगों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पूर्व चेयरमैन और उसके साथियों के खिलाफ घटना का मुकदमा दर्ज किया है। घायल महिला अधिवक्ता और उसके पति का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। करहल थाना क्षेत्र के ग्राम नगला अनिया निवासी महिला अधिवक्ता नर्मदा ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि उसकी जमीन पर गांव के ही दबंग प्रशांत यादव उर्फ टीटू यादव, पूर्व चेयरमैन करहल संजीव यादव पुत्रगण बदन सिंह, रिंकू पुत्र सुभाष यादव, मनोज पुत्र फोरन सिंह यादव, निशांत पुत्र रामकृपाल यादव, सत्यम पुत्र राकेश कुमार तथा तीन अज्ञात लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं।