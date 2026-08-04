Mainpuri News: जमीनी विवाद में महिला अधिवक्ता पर जानलेवा हमला
Mainpuri News: करहल। थाना क्षेत्र के ग्राम नगला अनिया में जमीनी विवाद को लेकर महिला अधिवक्ता और उसके पति पर जानलेवा हमला किया गया।
Mainpuri News: थाना क्षेत्र के ग्राम नगला अनिया में जमीनी विवाद को लेकर महिला अधिवक्ता और उसके पति पर जानलेवा हमला किया गया। गाली गलौज, मारपीट की गई। फायरिंग की गई। महिला अधिवक्ता का आरोप है कि दबंगों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पूर्व चेयरमैन और उसके साथियों के खिलाफ घटना का मुकदमा दर्ज किया है। घायल महिला अधिवक्ता और उसके पति का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। करहल थाना क्षेत्र के ग्राम नगला अनिया निवासी महिला अधिवक्ता नर्मदा ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि उसकी जमीन पर गांव के ही दबंग प्रशांत यादव उर्फ टीटू यादव, पूर्व चेयरमैन करहल संजीव यादव पुत्रगण बदन सिंह, रिंकू पुत्र सुभाष यादव, मनोज पुत्र फोरन सिंह यादव, निशांत पुत्र रामकृपाल यादव, सत्यम पुत्र राकेश कुमार तथा तीन अज्ञात लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं।
30 जुलाई को डीएम के आदेश पर तहसील प्रशासन ने उसे अपनी जमीन पर कब्जा दिला दिया। तहसीलदार के आने का इंतजार हो रहा था तभी उपरोक्त दबंगों ने उसके पति पर जानलेवा हमला कर दिया। राइफल की बटों से पीटा गया। उसने उसे बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी। गाली गलौज की गई। जिससे वह तथा उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों ने ट्रैक्टर में तोड़फोड़ की।
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