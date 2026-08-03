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Mainpuri News: बच्चों ने दिया पॉलिथीन मुक्त पर्यावरण का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: घिरोर। कस्बा के जेएस लिटिल चैप्स द वर्ल्ड स्कूल में सोमवार को पेपर बैग मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।

Mainpuri News: बच्चों ने दिया पॉलिथीन मुक्त पर्यावरण का संदेश

Mainpuri News: कस्बा के जेएस लिटिल चैप्स द वर्ल्ड स्कूल में सोमवार को पेपर बैग मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिसमें बच्चों ने अपने अभिभावकों के सहयोग से कागज व पुराने समाचार पत्रों से आकर्षक व उपयोगी पेपर बैग तैयार किए। प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से पॉलीथिन का प्रयोग बंद करने की अपील की। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने संकल्प लिया कि स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण के लिए पॉलीथिन की जगह कागज व कपड़े के थैलों का उपयोग करेंगे। विद्यालय के डायरेक्टर शेखर आनंद व प्रिंसिपल स्नेहा आनंद ने बच्चों की रचनात्मकता और पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता की सराहना की।

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