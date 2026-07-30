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Mainpuri News: विद्यार्थियों को समझाया वन्यजीव संरक्षण का महत्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: मैनपुरी। शहर के सेंट मेरीज़ स्कूल कचहरी रोड शाखा में पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर्ष

Mainpuri News: विद्यार्थियों को समझाया वन्यजीव संरक्षण का महत्व

Mainpuri News: शहर के सेंट मेरीज़ स्कूल कचहरी रोड शाखा में पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में कक्षा एक की छात्रा यशिका ने बताया कि शिकार विरोधी प्रयासों और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करके ही हम जीवों के अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। छात्रा आयशा ने संदेश दिया कि बाघ बचेंगे, तभी जंगल बचेंगे और जब जंगल बचेंगे, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। प्रधानाचार्या मनोरमा ने अपने संदेश में प्रोजेक्ट टाइगर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत में बाघों की स्थिर जनसंख्या बनाए रखना वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से बेहद आवश्यक है।

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इस मौके पर नन्हें बच्चों के लिए रंगारंग गतिविधियों का आयोजन किया गया। कक्षा नर्सरी एवं एलकेजी में पोस्टर कलरिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई, जबकि कक्षा एक के विद्यार्थियों ने आकर्षक टाइगर मास्क बनाए।

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