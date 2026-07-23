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Mainpuri News: बरनाहल क्षेत्र में बिना मान्यता चल रहे स्कूल, होगी कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: मैनपुरी। बरनाहल क्षेत्र में मान्यता विहीन विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। एडीआईओएस के नेतृत्व में टीम ने मान्यता विहीन चल रहे विद्यालयों का औचक न

Mainpuri News: बरनाहल क्षेत्र में बिना मान्यता चल रहे स्कूल, होगी कार्रवाई

Mainpuri News: बरनाहल क्षेत्र में मान्यता विहीन विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। एडीआईओएस के नेतृत्व में टीम ने मान्यता विहीन चल रहे विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया तो हकीकत सामने आ गई। आठ विद्यालयों के निरीक्षण में पांच विद्यालयों में घोर अनियमितताएं पायी गईं। एक विद्यालय तो नर्सरी से कक्षा 12 तक बिना मान्यता संचालित मिला। जबकि चार विद्यालयों में बिना मान्यता अतिरिक्त कक्षाएं संचालित हो रही थी। पांचों ही विद्यालयों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की संतुति कर डीआईओएस को रिपोर्ट सौंपी गई है। निरीक्षण से स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। एडीआईओएस रघुराज सिंह पाल ने राजकीय इंटर कॉलेज सहन के प्रधानाचार्य अवनीश कुमार और सहायक दीपू शर्मा के साथ स्वामी रामानंद संस्कृत साइंस इंटर कॉलेज अब्दुल नवीपुर बरनाहल का औचक निरीक्षण किया।

यहां 8:36 बजे प्रार्थना सभा संचालित हो रही थी। जिसमें नर्सरी से कक्षा 12 तक के लगभग 437 छात्र-छात्राएं मौजूद थे। प्रधानाचार्य ने विद्यालय संचालन के बारे में बताया कि विद्यालय की अभी मान्यता नहीं है लेकिन मान्यता लेने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यता लेने के लिए किए गए आवेदन का भी वह कोई साक्ष्य नहीं दिखा पाए। बच्चों को लाने-जाने के लिए वाहन भी थे, जिनके फिटनेस नहीं दिखा पाए।

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