Mainpuri News: परिषदीय विद्यालयों में उग आयी है जंगली घास, सर्पदंश का खतरा

Mainpuri News: बरसात का मौसम चल रहा है। परिषदीय विद्यालयों में जंगली घास उग आयी है। झाड़ियां हो गई हैं। जिससे इन दिनों सर्प निकलने की घटनाएं आम बात हो गई हैं। बीते दिनों परिषदीय पाठशाला इकहरा में एक सर्प ने प्रधानाध्यापिका को डंस लिया था। वहीं ढकपुरा में मां-बेटे को सर्प ने डंस लिया। जिसमें बेटे की जान चली गई। सर्प के डंसने से जुलाई माह में चार जाने गई हैं। परिषदीय विद्यालयों में खड़ी जंगली घास भी घटनाओं को दावत दे रही है। जनपद में 1900 से अधिक परीषदीय विद्यालय हैं। ये विद्यालय अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। जहां इन दिनों विद्यालयों के परिसर में जंगली घास उग आयी है।

परिसर में बड़ी झाड़ियां हो गई हैं। जहां सर्प निकलने की घटनाएं होने की संभावना बढ़ गई है। कंपोजिट विद्यालय इकहरा बरनाहल में कोबरा सांप निकल आया था। जिससे बच्चे भयभीत हो गए थे। बच्चों को बचाने के प्रयास में प्रधानाध्यापिका आगे आ गई थी। प्रधानाध्यापिका को सर्प ने डंस लिया। उन्हें सैफई में भर्ती कराया गया था। इस घटना के बाद भी जिला प्रशासन ने सबक नहीं लिया और विद्यालयों में खड़ी झाड़ियों की सफाई नहीं कराई गई। ग्रामीण इलाकों में कई तो ऐसे विद्यालय भी हैं जहां बाउंड्रीवाल नहीं है, वहां तो सर्पदंश का खतरा और अधिक है। ग्रामीणों ने भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है और विद्यालय परिसरों की सफाई की मांग की है। शहर के नगला मूले पाठशाला, भोगांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय भोगांव, प्राथमिक विद्यालय कंजरान में झाड़ियां खड़ी हैं। इनकी सफाई कराने की मांग की है।