Mainpuri News: बरसात और उमस का गर्भवतियों की सेहत पर हो रहा असर
Mainpuri News: बरसात और उमस के मौसम का गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। शहर के सौ शैय्या मातृत्व अस्पताल में रोजाना 300 से अधिक महिलाएं उपचार के लिए आ रही हैं। विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने, हाइड्रेशन बनाए रखने और नियमित जांच कराने की सलाह दी है।
Mainpuri News: बरसात और उमस भरे मौसम का असर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरी तरह पड़ रहा है। शहर स्थित सौ शैय्या मैटरनिटी महिला चिकित्सालय में प्रतिदिन 300 से अधिक गर्भवती महिलाएं उपचार व प्रसव पूर्व जांच के लिए पहुंच रही हैं। इनमें वायरल बुखार, जुकाम, उल्टी, दस्त, कमजोरी, गैस तथा सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायतें प्रमुख हैं। महिला चिकित्सक डॉ. निशिता यादव ने बताया कि उनके ओपीडी में रोजाना करीब 80 गर्भवती महिलाएं परामर्श के लिए आ रही हैं। बरसात में संक्रमण का खतरा अधिक रहता है, इसलिए इस मौसम में विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है। उन्होंने सलाह दी कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पर्याप्त पानी व तरल पदार्थों का सेवन करें।
आहार में हरी सब्जियां, ताजे फल और पौष्टिक भोजन शामिल करें।चिकित्सकों के अनुसार, उमस के कारण थकान, कमजोरी और पैरों में सूजन की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा डेंगू, मलेरिया और यूरिन इन्फेक्शन का जोखिम भी बना रहता है। बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवा लेना मां और शिशु दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। अस्पताल प्रशासन ने महिलाओं से अपील की है कि वे स्वच्छता का ध्यान रखें, बाहर के दूषित खान-पान से बचें, मच्छरों से सुरक्षा करें और समय पर नियमित जांच कराते रहें।
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