Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mainpuri News: नवीगंज में जागा पंचायत विभाग, शुरू हुआ सफाई अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
Follow us on Google News
share

Mainpuri News: नवीगंज। ग्राम पंचायत नवीगंज में बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रमुखता से प्रकाशित खबर का बड़ा असर देखने को मिला है।

Mainpuri News: नवीगंज में जागा पंचायत विभाग, शुरू हुआ सफाई अभियान

Mainpuri News: ग्राम पंचायत नवीगंज में बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रमुखता से प्रकाशित खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर छपते ही पंचायत विभाग तुरंत हरकत में आया और गांव की गलियों व नालियों में सफाई कार्य युद्धस्तर पर शुरू करा दिया गया। समाचार का संज्ञान लेते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी योगेंद्र कर्दम खुद मौके पर नवीगंज पहुंचे। उन्होंने गांव में मौजूद सफाई कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके बाद गलियों में उगी झाड़ियों-घास को हटवाया गया और चोक पड़ी नालियों की तलीझड़ सफाई कराई गई। ग्राम पंचायत अधिकारी ने कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए सख्त निर्देश दिए कि गांव में नियमित सफाई व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अखबार में खबर आने के बाद विभाग द्वारा की गई इस त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों में काफी खुशी और संतोष देखा गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mainpuri Latest News Mainpuri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।