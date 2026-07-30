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Mainpuri News: स्कूल की किचिन में सिलेंडर लीक, आग से तीन रसोइया झुलसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: करहल। थाना क्षेत्र के ग्राम नानमई स्थित प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार की सुबह खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई।

Mainpuri News: स्कूल की किचिन में सिलेंडर लीक, आग से तीन रसोइया झुलसी

Mainpuri News: थाना क्षेत्र के ग्राम नानमई स्थित प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार की सुबह खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग की चपेट में आकर खाना तैयार कर रही तीन रसोइया जलकर घायल हो गई। तीनों को गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें सैफई पीजीआई रेफर किया गया है। घटना की खबर पाकर विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटना गुरुवार की सुबह 10 बजे की है। थाना क्षेत्र के ग्राम नानमई स्थित प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए मिड-डे-मील का भोजन तैयार किया जा रहा था। इसी दौरान गैस सिलेंडर लीकेज हो गया और उसमें आग लग गई।

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आग लगते ही वहां खाना तैयार कर रही रसोईया सुनीता देवी, निर्मला देवी और सुदामा देवी जलकर घायल हो गई। उनके कपड़ों में आग लग गई। उन्होंने शोर मचाया तो शिक्षक दौड़ पड़े। मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। रसोइया जलकर घायल हुई तो बच्चों में भी दहशत फैल गई। घटना की जानकारी पाकर ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नीलम जैन ने ग्रामीणों की मदद से तीनों घायलों को करहल अस्पताल पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद उन्हें सैफई पीजीआई रेफर कर दिया गया।

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