Mainpuri News: गिरोह बनाकर लूट करते थे लुटेरे, गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज
Mainpuri News: बेवर। गिरोह बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया है।
Mainpuri News: गिरोह बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया है। एक वर्ष पूर्व हुई लूट की वारदात में घायल महिला की एक माह बाद उपचार के दौरान मौत हो गई थी। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने धनीराम पुत्र लाल बहादुर निवासी ग्राम कौआ थाना ऊसराहार जनपद इटावा व सुरजीत पुत्र उदयवीर निवासी गोपालपुर थाना कोतवाली मैनपुरी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि गिरोह का सरगना धनीराम अपने साथी सुरजीत के साथ लूट की वारदात को अंजाम देता था। थाना क्षेत्र में आरोपियों ने 8 जुलाई 2025 को पति के साथ बाइक से जा रही महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था।
घटना की रिपोर्ट भूरे सिंह पुत्र ब्रह्मजीत निवासी नगला मना थाना मेरापुर जनपद फर्रुखाबाद ने दर्ज कराई थी। बताया था कि 8 जुलाई 2025 को वह पत्नी उर्मिला के साथ अपनी साली ज्ञानश्री पत्नी रामदास निवासी मधुकरपुर के घर बाइक से जा रहा था। तभी बेवर इटावा मार्ग पर नगला केहरी के समीप पल्सर सवाल लुटेरे उर्मिला के गले से चेन लूट कर भाग गए। मामले में पुलिस ने विवेचना कर रिपोर्ट दाखिल की थी।
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