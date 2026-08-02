Mainpuri News: गिरोह बनाकर लूट करते थे लुटेरे, गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज

Mainpuri News: गिरोह बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया है। एक वर्ष पूर्व हुई लूट की वारदात में घायल महिला की एक माह बाद उपचार के दौरान मौत हो गई थी। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने धनीराम पुत्र लाल बहादुर निवासी ग्राम कौआ थाना ऊसराहार जनपद इटावा व सुरजीत पुत्र उदयवीर निवासी गोपालपुर थाना कोतवाली मैनपुरी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि गिरोह का सरगना धनीराम अपने साथी सुरजीत के साथ लूट की वारदात को अंजाम देता था। थाना क्षेत्र में आरोपियों ने 8 जुलाई 2025 को पति के साथ बाइक से जा रही महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था।