Mainpuri News: मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति की जमीन का हुआ फर्जी बैनामा
Mainpuri News: किशनी में एक शराब के आदी व्यक्ति की कीमती जमीन का फर्जी बैनामा कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों ने पीड़ित के नाम पर फर्जी बैंक खाता खोलकर बैनामे किए। पीड़ित को आरोपियों से जान से मारने की धमकी भी मिली।
Mainpuri News: किशनी। क्षेत्र में शराब के आदी और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की कीमती जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा कराने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने फिनो बैंक में फर्जी खाता खुलवाया जबकि पीड़ित का असली खाता एसबीआई कुसमरा शाखा में संचालित है। नगला पंचम (रामनगर) निवासी अजय कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव सैदपुर स्थित जमीन उनके पिता रामकुमार के नाम दर्ज है। अजय का आरोप है कि पिता की मानसिक अस्वस्थता और शराब की लत का फायदा उठाकर गांव के ही ओमप्रकाश ने अवनीश कुमार के साथ मिलकर साजिश रची। आरोप है कि 4 अप्रैल 2026 को उक्त जमीन का 2175 वर्गफीट और 16 अप्रैल 2026 को 3150 वर्गफीट का बैनामा अवनीश ने अपनी पत्नी अर्चना शाक्य के नाम करा लिया। धोखाधड़ी छिपाने के लिए आरोपियों ने फिनो पेमेंट्स बैंक में रामकुमार के नाम से फर्जी खाता खुलवाकर उसमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करा दिया जबकि रामकुमार का असली खाता भारतीय स्टेट बैंक कुसमरा शाखा में है。
विरोध करने पर आरोपियों ने दी मारने की धमकी
पीड़ित पक्ष का दावा है कि बैनामों में दर्शाई गई धनराशि उन्हें कभी मिली ही नहीं। बीती 9 मई 2026 को जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने अवनीश कुमार, अर्चना शाक्य, ओमप्रकाश, अरविंद कुमार और राधामोहन के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना व धमकी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है.
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