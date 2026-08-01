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Mainpuri News: रजवाह में पानी की कमी पर फूटा किसानों का गुस्सा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: ब्लॉक जागीर क्षेत्र के सगामई में चली बारिश के अभाव ने शनिवार को किसानों को चिंतित कर दिया। रजवाह में पानी की कमी के चलते किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। धान की फसल सूख रही है और किसानों को निजी साधनों से सिंचाई करनी पड़ रही है। बिजली कटौती से स्थिति और बिगड़ रही है।

Mainpuri News: रजवाह में पानी की कमी पर फूटा किसानों का गुस्सा

Mainpuri News: ब्लॉक जागीर क्षेत्र के सगामई में शनिवार किसानों का धैर्य जवाब दे गया। बारिश हो नहीं रही और रजवाह में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा। ग्राम राजलपुर से मालिकपुर नगरिया रजवाह में पर्याप्त पानी न पहुंचने से किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि पिछले करीब एक सप्ताह से रजवाह में पानी बेहद कम है। धान की फसल सूख रही है। धान की फसल की रोपाई भी नहीं हो पा रही।

पानी की उपलब्धता

जनपद में इस बार बारिश नहीं हो रही। खेतों की प्यास नहीं बुझ सकी। किसान निजी साधनों से अपने धान की फसल की रोपाई करे रहे हैं। जिन किसानों ने रोपाई कर दी है अब उनकी फसल पानी न मिलने से सूख रही है। जागीर क्षेत्र के दर्जनों गांव जो नगरिया रजवाह पर निर्भर है, लेकिन इर रजवाह में पर्याप्त पानी नहीं है। समय पर पानी नहीं मिलने से सैकड़ों बीघा धान की फसल सूखने के कगार पर पहुंच गई है। मजबूरी में किसान निजी पंपसेट और पाइपों के माध्यम से रजवाह से पानी खींचकर खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, जिससे लागत भी लगातार बढ़ रही है। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में बिजली कटौती भी हो रही है, जिससे निजी संसाधनों से सिंचाई करना और अधिक कठिन हो गया है। ऐसे में उनकी पूरी उम्मीद नगरिया रजवाह के पानी पर टिकी हुई है। यदि जल्द पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा गया तो किसान धरना देंगे।

किसानों का विरोध

घनश्याम दिवाकर, महेश यादव, दीपू यादव, मोहम्मद सलीम, महबूब खा, सूबेदार कुमार, राजेश कुमार, रविकांत, दलबीर, मुकेश शर्मा आदि किसानों ने प्रदर्शन किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किसान क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं?
किसान पानी की कमी और बारिश न होने के कारण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
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