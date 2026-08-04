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Mainpuri News: बिजली संकट से जूझ रहे किसानों का फूटा गुस्सा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: किशनी। इंद्रदेव की बेरुखी के बीच बिजली की लचर आपूर्ति से परेशान किसानों का सब्र का बांध टूट गया।

Mainpuri News: बिजली संकट से जूझ रहे किसानों का फूटा गुस्सा

Mainpuri News: इंद्रदेव की बेरुखी के बीच बिजली की लचर आपूर्ति से परेशान किसानों का सब्र का बांध टूट गया। मंगलवार को ब्लॉक किशनी की ग्राम पंचायत बघौनी के गांव कतरा, बरुआ और नगला महुआ के दो दर्जन से अधिक ग्रामीणों व किसानों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम नवनीता राय और एसडीओ अभिषेक राय को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि उनके क्षेत्र में मात्र 2 से 3 घंटे ही बिजली मिल रही है, जिससे धान की फसल सूखने की कगार पर है और भारी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने गांव में तैनात दो लाइनमैनों पर जानबूझकर बिजली सप्लाई बाधित करने और शिकायत करने पर अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगाया।

किसानों का दावा है कि इनमें से एक लाइनमैन पहले भी बिजली चोरी में पकड़ा जा चुका है। ग्रामीणों ने दोनों लाइनमैनों को तत्काल हटाने और निर्धारित रोस्टर के तहत बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की। मामले का संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं।

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