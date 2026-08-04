Mainpuri News: किशनी मंडी की बदहाली से भड़के किसान-आढ़ती
Mainpuri News: किशनी। हालिया बारिश के बाद नगर की नवीन उप मंडी परिसर और उसके पहुंच मार्गों की हालत बदतर हो गई है, जिससे किसानों और आढ़तियों में भारी असंतोष है।
Mainpuri News: हालिया बारिश के बाद नगर की नवीन उप मंडी परिसर और उसके पहुंच मार्गों की हालत बदतर हो गई है, जिससे किसानों और आढ़तियों में भारी असंतोष है। मंडी समिति के अध्यक्ष होशियार सिंह यादव की अगुवाई में व्यापारियों ने आक्रोश जताते हुए जल्द सुनवाई न होने पर मंडी में ताला लगाकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। परेशान आढ़तियों ने डीएम से स्वयं निरीक्षण कर समस्याओं के निस्तारण की मांग की है। मंडी तक पहुंचने वाले दोनों मार्ग तहसील के सामने से और किशनी-मैनपुरी रोड से कीचड़ और गड्ढों से भरे हैं। आढ़तियों के अनुसार, ऊबड़-खाबड़ रास्तों के कारण अनाज से भरे ट्रैक्टर, टेंपो और बड़े ट्रोले अक्सर पलट जाते हैं।
दो वर्ष पूर्व एक टेंपो पलटने से चालक की जान भी जा चुकी है, वहीं आए दिन भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। सड़क के अलावा मंडी परिसर की आंतरिक व्यवस्था भी ध्वस्त है। सफाई कर्मी न होने से सर्वत्र गंदगी का साम्राज्य है। बारिश में नीलामी चबूतरे और प्रशासनिक भवन टपकते हैं, जलभराव से परिसर में रखा अनाज गीला होकर सड़ रहा है। दूर-दराज से आने वाले किसानों के लिए पीने के पानी तक का कोई इंतजाम नहीं है।
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