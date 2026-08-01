Mainpuri News: खाद का रखरखाव ठीक न मिलने पर गोदाम सील
Mainpuri News: भोगांव क्षेत्र में किसानों को खाद की कमी की कई शिकायतें हैं। डीएम ने खाद की दुकानों के निरीक्षण के लिए दो टीमें गठित की। दोनों टीमों ने क्षेत्र की दुकानों का निरीक्षण किया। एक दुकान की सुरक्षा मानकों के अभाव में सील कर दी गई। कृषि अधिकारी ने वादा किया कि किसानों को उचित दर पर गुणवत्ता युक्त उर्वरक मिल सकेगा।
Mainpuri News: भोगांव क्षेत्र में किसानों को खाद ने मिलने की शिकायतें हैं। डीएम ने खाद की दुकानों का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों की दो टीमों का गठन किया। शनिवार को दोनों टीमों ने भोगांव क्षेत्र में खाद के प्रतिष्ठानों को चेक किया और खाद वितरण की जानकारी जुटाई। एक खाद की दुकान पर रखरखाव ठीक न मिलने पर गोदाम को सील कर दिया गया। शनिवार को उप कृषि निदेशक नरेंद्र कुमार त्रिपाठी और एसडीएम भोगांव न्यायिक अरविंद कुमार सिंह और दूसरी टीम में जिला कृषि अधिकारी अविशांक सिंह चौहान व एसडीएम भोगांव मिथलेश कुमार त्रिपाठी ने खाद की दुकानों को चेक किया।
प्रतिष्ठानों पर खाद ले रहे किसानों से अधिकारियों ने बात की। खाद पर अधिक मूल्य और लगेज तो नहीं लगाया जा रहा इस पर बात की, लेकिन कोई ऐसी शिकायत किसानों की ओर से नहीं की गई। निरीक्षण के दौरान अभय खाद भंडार भोगांव के परिसर में उचित रखरखाव नहीं होने पर और एक ही गोदाम में संग्रहण करने पर गोदाम सील किया गया।जिला कृषि अधिकारी का कहना है कि जिले के किसानों को उचित दर पर गुणवत्ता युक्त उर्वरक प्रदान करने के लिए लगातार कार्रवाई और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण होगा। कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले में खाद पर्याप्त मात्रा में भंडारित है। किसान अपनी फार्मर रजिस्ट्री और जमीन की खतौनी के साथ खाद ले सकते हैं।
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