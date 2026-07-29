Mainpuri News: नवीगंज में खाद का स्टॉक शून्य, किसानों की चिंता बढ़ी
Mainpuri News: नवीगंज। कस्बा स्थित साधन सहकारी समिति पर खाद का स्टॉक समाप्त हो जाने से क्षेत्र के किसान बेहद परेशान हैं।
Mainpuri News: कस्बा स्थित साधन सहकारी समिति पर खाद का स्टॉक समाप्त हो जाने से क्षेत्र के किसान बेहद परेशान हैं। धान एवं अन्य खरीफ फसलों की सिंचाई के बाद इस महत्वपूर्ण समय पर खाद न मिलने से फसलों के उत्पादन पर विपरीत असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। बुधवार को बड़ी संख्या में नवीगंज व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे किसानों को खाली हाथ मायूस होकर लौटना पड़ा। किसान राजवीर सिंह, श्यामबाबू, सर्वेश कुमार, संतोष सिंह और अजीत शाक्य आदि का कहना है कि सरकार की किसान कल्याण और उत्पादकता वृद्धि की प्राथमिकताओं के बावजूद जरूरत के वक्त खाद की किल्लत प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है।
समय पर पोषक तत्व न मिलने से खरीफ की फसलें प्रभावित हो रही हैं। समिति सचिव विमल मिश्रा ने स्वीकार किया कि फिलहाल स्टॉक शून्य है और अगले 5-6 दिनों में नया स्टॉक आने की संभावना है। किसानों ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर रोष जताते हुए डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी से गुहार लगाई है कि पारदर्शी और निर्बाध वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए समिति पर तुरंत पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए। किसानों की मांग है कि जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी मामले का संज्ञान लें, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के किसान तक समय से पहुंच सके।
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