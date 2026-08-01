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Mainpuri News: खुशी-खुशी गले मिले दंपति, ली कभी जुदा न होने की कसम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: मैनपुरी में परिवार परामर्श केंद्र ने दंपतियों के बीच मनमुटाव को हल करने की कोशिश की है। शुक्रवार को 21 मामलों पर सुनवाई के बाद, दंपतियों को समझाया गया और उनके बीच सुलह कराई गई। पीड़िता पूनम और उसके पति संदीप ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और एक साथ रहने का निर्णय लिया।

Mainpuri News: खुशी-खुशी गले मिले दंपति, ली कभी जुदा न होने की कसम

Mainpuri News: मैनपुरी। छोटी-छोटी बातों से हुए मनमुटाव को लेकर अलग-अलग रह रहे दंपतियों को एक करने के लिए परिवार परामर्श केंद्र लगातार प्रयासरत है। शुक्रवार को केंद्र पर 21 पत्रावलियों पर सुनवाई की गई, जिनमें एक एक पर सुलह समझौते के आधार पर विदाई देकर दंपति के उज्जवल भविष्य की कामना की। एलाऊ थाना क्षेत्र के ग्राम भांवत निवासी पूनम पुत्री विश्राम सिंह की शादी संदीप कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी राधाकृष्ण कालोनी ग्राम कुंआखेड़ा, ताजगंज आगरा के साथ 26 नवंबर 2019 को हुई थी। पीड़िता पूनम ने पति पर शराब पीकर मारपीट, खर्चा न देने का आरोप लगाया था। केंद्र के सदस्यों ने दोनों पक्षों को बुलाया समझाया।

अलग-अलग पांच तिथियों में बुलाकर दोनों पक्षों की समस्या गंभीरता से सुनी गई और शादी जैसे पवित्र बंधन के बारे में बताया। दोनों ने अपनी-अपनी गलती मांगी और भविष्य में कभी भी दूर न होने की कसम खाते हुए एक साथ रहने को राजी हुए। जब पति-पत्नी खुशी से गले मिले तो मौके पर मौजूद परिजनों की आंखे नम हो गई। उन्होंने परिवार परामर्श केंद्र का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर केंद्र प्रभारी हेमलता सिंह, काउंसलर रामकिशन यादव, मुजम्मिल मिर्जा, मंजूषा चौहान, ज्योति मैसी, मनोरमा सिंह, ममता चौहान, महिला हेड कांस्टेबल कुसुम, महिला कांस्टेबल रेशू देवी आदि मौजूद रहे।

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