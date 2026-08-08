Mainpuri News: इंजीनियरिंग कॉलेज नशा मुक्त घोषित, होगा एक हजार का जुर्माना
Mainpuri News: लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को नशा मुक्त परिसर घोषित किया गया है। परिसर में नशे के सेवन पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। कॉलेज ने नशे की कुरीतियों को खत्म करने और जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया है।
Mainpuri News: लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को नशा मुक्त परिसर घोषित किया गया है। परिसर में किसी प्रकार के नशे से जुड़े मादक पदार्थों के सेवन करने पर एक हजार रुपये जुर्माने की कार्रवाई होगी। एलडीएएच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर दीपेंद्र सिंह ने बताया कि हमारे देश, समाज एवं परिवार में तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, शराब आदि मादक पदार्थ के सेवन की गंभीर कुरीतियां फैली हैं। जिस कारण हमारा युवा वर्ग अपने उद्देश्य से विचलित हो रहा है। इस कुरीति को जड़ से समाप्त करने के लिए कॉलेज प्रतिबद्ध है।
कॉलेज की पहलकेंद्र और प्रदेश सरकार की मुहिम को आगे बढाते हुए कॉलेज मैनपुरी परिसर को नशा मुक्त परिसर घोषित किया गया है। संस्थान परिसर में किसी भी प्रकार के तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन और बिक्री पूर्णतया प्रतिबंधित कर दी गई है। यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी या छात्र-छात्राओं को नशा करते पकड़े पकड़ा गया तो उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड और अनुशासनिक एवं विधिक कार्रवाई होगी.
अपने घर पर आसपास के लोगों को भी करें जागरूक
जागरूकता का महत्व
निदेशक ने कॉलेज के कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं से अपील भी की कि वह नशा मुक्ति के लिए अपने घर, परिवार, आसपास के लोगों को जागरूक करें और नशे से होने वाली बीमारी और परेशानी को रखें, ताकि लोग जागरूक बने और अधिक से अधिक लोग नशे की लत को छोड़ सकें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।