Mainpuri News: गिरफ्तारी न होने पर छह उपकेंद्रों के कर्मचारियों का प्रदर्शन

Mainpuri News: विक्रमपुर (समान) में विद्युत कर्मचारी चेकिंग के दौरान मारपीट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से कर्मचारियों में नाराजगी फैली है। छह उपकेंद्रों के कर्मचारी किशनी विद्युत उपकेंद्र पर एकत्र होकर धरना दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।

Mainpuri News: ग्राम विक्रमपुर (समान) में चेकिंग अभियान के दौरान विद्युत टीम के साथ हुई मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से बिजली विभाग के कर्मचारियों में गहरा आक्रोश फैल गया है। शनिवार को छह विद्युत उपकेंद्रों के जेई, लाइनमैन और अन्य कर्मचारियों ने किशनी विद्युत उपकेंद्र पर एकत्र होकर धरना-प्रदर्शन किया।

कर्मचारियों की चेतावनी कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक सभी आरोपियों को जेल नहीं भेजा जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रवार को चेकिंग के दौरान अवर अभियंता और लाइनमैनों के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन कार्रवाई में देरी से कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ गई। शनिवार को चौराईपुर, लेखराजपुर, किशनी, भदेही, कुसमरा और अरसारा उपकेंद्रों के कर्मचारी किशनी बिजलीघर पर एकजुट हुए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जल्द ठोस कार्रवाई न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

धरने में शामिल लोग धरने में मुख्य रूप से जिला मुख्य संरक्षक सुबोध कुमार, सोशल मीडिया प्रभारी शरद मिश्रा, सुरजीत चौहान, सोनू सिंह, जेई देवेंद्र कुमार, विवेक कुशवाहा, ज्ञानेंद्र पुष्कर, रजनीकांत राय, रमेश चंद्र मिश्रा, अमित कुमार, लाइनमैन अजीत, राहुल, नितिन, कृष्णकांत, सर्वेंद्र, वीरभान, अवनील, पवन तिवारी, अंकित दुबे आदि मौजूद रहे।

पुलिस कार्रवाई घटना को पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है। प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है और लगातार दबिश दी जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।-रामकृष्ण द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी भोगांव