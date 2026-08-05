Mainpuri News: घरेलू विवाद को लेकर महिला पर हमला, मुकदमा दर्ज
Mainpuri News: औंछा। घरेलू बातों को लेकर पति और जेठानी महिला के साथ मारपीट कर रहे हैं। दो दिन पूर्व महिला के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई।
Mainpuri News: घरेलू बातों को लेकर पति और जेठानी महिला के साथ मारपीट कर रहे हैं। दो दिन पूर्व महिला के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। परेशान होकर महिला थाने पहुंची और पति तथा जेठानी के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला थाना क्षेत्र के ग्राम नगला मोती से जुड़ा है। यहां की निवासी देवकी ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि उसका पति देवेश पुत्र रन सिंह तथा जेठानी रूबी पत्नी राजपाल सिंह आए दिन उसके साथ मारपीट करते हैं। घरेलू बातों को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता है।
दो दिन पूर्व पति देवेश और जेठानी रूबी ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की और घायल कर दिया। इतना ही नहीं विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। थाना प्रभारी चंद्रपाल सिंह का कहना है कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द उन्हें पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा।
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