Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mainpuri News: कलक्ट्रेट में अन्नदा कैंटीन शुरु, 10 रुपये में मिलेगा खाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
Follow us on Google News
share

Mainpuri News: मैनपुरी। कलेक्ट्रेट आने वाले फरियादियों को 10 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट अन्नदा कैंटीन को शुर

Mainpuri News: कलक्ट्रेट में अन्नदा कैंटीन शुरु, 10 रुपये में मिलेगा खाना

Mainpuri News: कलेक्ट्रेट आने वाले फरियादियों को 10 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट अन्नदा कैंटीन को शुरू कर दिया गया। भाजपा नेताओं की मौजूदगी में डीएम डा. इंद्रमणि त्रिपाठी ने फीता काटकर कैंटीन का शुभारंभ किया। इस कैंटीन में दाल चावल, राजमा चावल और छोले चावल भरपेट खिलाए जाएंगे। जन सहयोग से इस कैंटीन का संचालन होगा। डीएम डा. इंद्रमणि त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट परिसर में कैंटीन चलाने के लिए पिछले एक महीने से प्रयास शुरू कर रख थे। डीएम का मानना था कि कलेक्ट्रेट आने वाले फरियादी दूर-दूर से आते हैं। उन्हें दोपहर के समय भरपेट भोजन मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके लिए उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ संवाद किया और जन सहयोग से अन्नदा कैंटीन चलाने का फैसला कर लिया। यह कैंटीन कलेक्ट्रेट परिसर में सुबह 11 बजे से शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक चलेगी। इस दौरान प्रत्येक फरियादी को 10 रुपये देने पर भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सोमवार को इस कैंटीन का शुभारंभ किया गया। यह कैंटीन अभी कलेक्ट्रेट पर शुरू की गई है। इसके बाद सभी तहसीलों में इसका शुभारंभ किया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mainpuri Latest News Mainpuri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।