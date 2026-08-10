Mainpuri News: कलक्ट्रेट में अन्नदा कैंटीन शुरु, 10 रुपये में मिलेगा खाना
Mainpuri News: मैनपुरी। कलेक्ट्रेट आने वाले फरियादियों को 10 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट अन्नदा कैंटीन को शुर
Mainpuri News: कलेक्ट्रेट आने वाले फरियादियों को 10 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट अन्नदा कैंटीन को शुरू कर दिया गया। भाजपा नेताओं की मौजूदगी में डीएम डा. इंद्रमणि त्रिपाठी ने फीता काटकर कैंटीन का शुभारंभ किया। इस कैंटीन में दाल चावल, राजमा चावल और छोले चावल भरपेट खिलाए जाएंगे। जन सहयोग से इस कैंटीन का संचालन होगा। डीएम डा. इंद्रमणि त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट परिसर में कैंटीन चलाने के लिए पिछले एक महीने से प्रयास शुरू कर रख थे। डीएम का मानना था कि कलेक्ट्रेट आने वाले फरियादी दूर-दूर से आते हैं। उन्हें दोपहर के समय भरपेट भोजन मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।
इसके लिए उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ संवाद किया और जन सहयोग से अन्नदा कैंटीन चलाने का फैसला कर लिया। यह कैंटीन कलेक्ट्रेट परिसर में सुबह 11 बजे से शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक चलेगी। इस दौरान प्रत्येक फरियादी को 10 रुपये देने पर भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सोमवार को इस कैंटीन का शुभारंभ किया गया। यह कैंटीन अभी कलेक्ट्रेट पर शुरू की गई है। इसके बाद सभी तहसीलों में इसका शुभारंभ किया जाएगा।
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