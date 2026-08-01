Mainpuri News: डीएम ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की परखी गुणवत्ता

Mainpuri News: मैनपुरी के डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने शुक्रवार को निर्माणाधीन बहुद्देशीय हॉल और सांस्कृतिक केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता की जांच की और उच्च मानकों के पालन के निर्देश दिए। यह परियोजना भविष्य में सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगी।

Mainpuri News: मैनपुरी। डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने शुक्रवार को निर्माणाधीन बहुद्देशीय हॉल, प्रेक्षागृह, सांस्कृतिक केंद्र (लागत ₹24.61 करोड़) और संग्रहालय (लागत ₹38 करोड़) का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता व प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था सीएनडीएस के अधिकारियों को निर्माण में निर्धारित मानकों और उच्च गुणवत्ता का पूर्ण पालन करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि यह जनपद की अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो भविष्य में सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगी।

निर्माण में गुणवत्ता उन्होंने मुख्य प्रवेश द्वार, निकास मार्ग, मंच, पोडियम, वीआईपी मूवमेंट और आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने प्रवेश-निकास मार्ग को इस तरह विकसित करने के निर्देश दिए ताकि बड़े आयोजनों के दौरान यातायात और आवागमन सुचारु रहे। उन्होंने विशिष्ट अतिथियों व कलाकारों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त पृथक-पृथक ग्रीन रूम, सुगम आंतरिक कनेक्टिविटी वाले प्रशासनिक कार्यालय तथा स्टोर रूम विकसित करने को कहा। वहीं डॉरमेट्री ब्लॉक के निरीक्षण पर उन्होंने निर्देश दिया कि सुरक्षा की दृष्टि से इसका संचालन स्वतंत्र रहे, जिसमें पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश, वेंटिलेशन और खिड़कियों में ग्रिल-जाली की व्यवस्था हो।

आकर्षक लैंडस्केपिंग की योजना ओपन थिएटर, लैंडस्केपिंग होगा आकर्षक

डीएम ने परिसर में आकर्षक लैंडस्केपिंग, हरियाली, पार्किंग, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, ओपन थिएटर और जल निकासी के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। कार्यदायी संस्था के अभियंताओं ने बताया कि प्रदर्शनी हॉल पूर्णतः वातानुकूलित होगा और परिसर में स्थायी दुकानें भी बनाई जाएंगी। इस मौके पर सीडीओ नेहा बंधु, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अरुण कुमार शुक्ला, अधिशासी अभियंता लोनिवि एके अरुण, अवर अभियंता मुकेश सिंह, सहायक अभियंता प्रशांत सिंह आदि मौजूद रहे।