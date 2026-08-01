Mainpuri News: 15 दिन में दुरुस्त करें रिकॉर्ड, पोर्टल पर अपलोड हों फाइलें
Mainpuri News: डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने तहसील भोगांव का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अभिलेखागार में अनियमितताओं पर नाराजगी व्यक्त की और रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने, इलेक्ट्रिकल वायरिंग ठीक करने जैसी समस्याओं का समाधान करने के आदेश दिए। तहसील में बुनियादी ढांचे के सुधार का भी निर्देश दिया गया।
Mainpuri News: डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने तहसील भोगांव का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अभिलेखागार में खुले पड़े अभिलेख, जर्जर फर्नीचर और ढीली कार्यप्रणाली देख उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने खुले रिकॉर्ड्स को बस्तों में बांधकर सुरक्षित रखने, निष्प्रयोज्य सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करने और रिकॉर्ड रूम की तत्काल सफाई कराने के आदेश दिए। इसके अलावा, तहसील परिसर में खुली विद्युत वायरिंग और टूटे शीशों को तुरंत ठीक कराने के निर्देश दिए। निर्णित पत्रावलियों का दाखिला अपडेट न होने पर असंतोष जताते हुए डीएम ने एक सप्ताह में सभी फाइलें अद्यावधिक करने के आदेश दिए। वहीं, एसडीएम एवं तहसीलदार न्यायालय की कुछ पत्रावलियां पोर्टल पर दर्ज न मिलने पर पेशकार को कड़ी हिदायत देकर तुरंत ऑनलाइन अपलोड करने को कहा। नजारत के निरीक्षण के दौरान रजिस्टर नंबर-04 में जमा 59,29,428 की राशि को उन्होंने तत्काल ग्राम पंचायत निधि में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। रजिस्टर नंबर-06 में सभी परवाने दर्ज मिलने पर उन्होंने संतोष जताया। डीएम ने लंबित मुकदमों का जल्द निस्तारण करने और तिथियां कम रखने के निर्देश दिए。
सुधार के लिए एस्टीमेट बनाने के निर्देश
तहसील में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग के अभियंता को एसडीएम (न्यायिक) व स्टेनो कक्ष और क्षतिग्रस्त बाउंड्रीवॉल का एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए। साथ ही, फरियादियों के लिए जन-सुविधा केंद्र और अधिवक्ताओं व आगंतुकों हेतु अलग-अलग महिला-पुरुष शौचालयों का प्रस्ताव तैयार करने का जिम्मा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को सौंपा। निरीक्षण के दौरान एसडीएम भोगांव मिथिलेश कुमार त्रिपाठी, तहसीलदार घासीराम, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हरेंद्र सिंह, पेशकार वेदप्रकाश श्रीवास्तव, अनुज कुमार आदि मौजूद रहे।
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