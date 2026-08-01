Mainpuri News: 15 दिन में दुरुस्त करें रिकॉर्ड, पोर्टल पर अपलोड हों फाइलें

Mainpuri News: डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने तहसील भोगांव का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अभिलेखागार में खुले पड़े अभिलेख, जर्जर फर्नीचर और ढीली कार्यप्रणाली देख उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने खुले रिकॉर्ड्स को बस्तों में बांधकर सुरक्षित रखने, निष्प्रयोज्य सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करने और रिकॉर्ड रूम की तत्काल सफाई कराने के आदेश दिए। इसके अलावा, तहसील परिसर में खुली विद्युत वायरिंग और टूटे शीशों को तुरंत ठीक कराने के निर्देश दिए। निर्णित पत्रावलियों का दाखिला अपडेट न होने पर असंतोष जताते हुए डीएम ने एक सप्ताह में सभी फाइलें अद्यावधिक करने के आदेश दिए। वहीं, एसडीएम एवं तहसीलदार न्यायालय की कुछ पत्रावलियां पोर्टल पर दर्ज न मिलने पर पेशकार को कड़ी हिदायत देकर तुरंत ऑनलाइन अपलोड करने को कहा। नजारत के निरीक्षण के दौरान रजिस्टर नंबर-04 में जमा 59,29,428 की राशि को उन्होंने तत्काल ग्राम पंचायत निधि में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। रजिस्टर नंबर-06 में सभी परवाने दर्ज मिलने पर उन्होंने संतोष जताया। डीएम ने लंबित मुकदमों का जल्द निस्तारण करने और तिथियां कम रखने के निर्देश दिए。