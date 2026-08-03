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Mainpuri News: जूम मीटिंग में गैरहाजिर मिले कई अफसर, वेतन रोका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: मैनपुरी। डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने सोमवार प्रातः 10:10 बजे दैनिक जूम मीटिंग के जरिए अधिकारियों की कार्यालय में उपस्थिति का रियलिटी चेक किया।

Mainpuri News: जूम मीटिंग में गैरहाजिर मिले कई अफसर, वेतन रोका

Mainpuri News: डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने सोमवार प्रातः 10:10 बजे दैनिक जूम मीटिंग के जरिए अधिकारियों की कार्यालय में उपस्थिति का रियलिटी चेक किया। इस दौरान कई अधिकारी ऑफिस पहुंचने के रास्ते में या क्षेत्र में शिकायत निस्तारण का बहाना बनाते मिले। डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए अनुपस्थित सभी अधिकारियों के आज के वेतन आहरण पर रोक लगा दी और समय से उपस्थित न होने पर स्पष्टीकरण तलब किया है। समीक्षा के दौरान खंड शिक्षाधिकारी (घिरोर, कुरावली), सीडीपीओ (बेवर, घिरोर, बरनाहल), प्रभारी चिकित्साधिकारी (बेवर, कुरावली), एडीओ पंचायत (घिरोर, बरनाहल, करहल, कुरावली) तथा पशु चिकित्साधिकारी (बेवर, सुल्तानगंज, घिरोर, करहल, जागीर, कुरावली, किशनी) अपने कार्यालयों में गैरहाजिर पाए गए।

इन सभी के वेतन आहरण पर रोक लगाते हुए डीएम ने स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी अधिकारी व कर्मचारी प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में मौजूद रहकर जन-शिकायतें सुनें। सभी अधिकारी ठीक 10 बजे अपने कार्यालय से ही जूम मीटिंग में जुड़ें। भविष्य में अनुपस्थित मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही होगी।

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