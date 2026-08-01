Mainpuri News: डीएम ने सुनीं 138 शिकायतें, 19 का मौके पर निस्तारण
Mainpuri News: तहसील में आयोजित समाधान दिवस में डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने जन-शिकायतें सुनीं। 138 फरियादियों में से 19 की समस्याओं का मौके पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया। उन्होंने अवैध कब्जे के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। एसडीएम नवनीता राय ने किशनी में 103 शिकायतें सुनीं, जिनमें से 7 का समाधान किया गया।
Mainpuri News: तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने जन-शिकायतें सुनीं। इस दौरान दूर-दराज से आए 138 फरियादियों में से 19 की समस्याओं का मौके पर ही गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।
अधिकारियों को निर्देश
डीएम ने राजस्व अधिकारियों और लेखपालों को निर्देश दिया कि मिशन समाधान के तहत ग्रामसभा की मुक्त कराई गई भूमि को तत्काल किसी कार्य के लिए आरक्षित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पैमाइश या कब्जा हटाने के बाद पुनः अवैध कब्जा करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। पशुचर, तालाब, चकरोड व सरकारी भूमि को प्राथमिकता पर कब्जामुक्त कराने और विवादित भूमि खरीदने से बचने की सलाह भी दी गई।
इस मौके पर ये रहे मौजूद
एसपी गणेश प्रसाद साहा, सीएमओ डा. आरसी गुप्ता, एसडीएम भोगांव मिथिलेश कुमार त्रिपाठी, एसडीएम न्यायिक अरविंद कुमार सिंह, डीडीओ अजय कुमार, पीडी डीआरडीए शोभनाथ चौरसिया, उप कृषि निदेशक नरेंद्र कुमार त्रिपाठी, डीएसडब्ल्यूओ अशोक कुमार मिश्रा, डीआईओएस सतीश कुमार, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजेश बघेल, जिला कृषि अधिकारी अविशांक चौहान, डीपीओ अशोक कुमार, सहायक आयुक्त उद्योग उत्कर्ष चंद्र, तहसीलदार भोगांव घासीराम आदि।
किशनी में एसडीएम ने सुनीं 103 शिकायतें
तहसील परिसर में आयोजित समाधान दिवस में एसडीएम नवनीता राय ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं। कुल आई 103 शिकायतों में से 7 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस मौके पर नवागत तहसीलदार कमलेश कुमार, नायब तहसीलदार पुष्पेंद्र यादव, बीडीओ अनिल कुमार यादव, मनोज प्रभारक, अंजनी कुमार आदि मौजूद रहे।
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