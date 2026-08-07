Mainpuri News: जनता दरबार: अरे माई बताओ क्या है तुम्हारी समस्या
Mainpuri News: डीएम ने एक महिला की शिकायत सुनी जिसमें उसने बताया कि उसकी जमीन पर अवैध कब्जा है। 160 शिकायतों में से 120 जमीन पर अवैध कब्जे से संबंधित थीं। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को तात्कालिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए और जल्द निस्तारण का भरोसा दिलाया।
Mainpuri News: अरे माई बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। डीएम ने एक महिला से यह पूछा तो वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। यह सुनकर डीएम ने तत्काल लेखपाल को फोन लगाया और 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा। डीएम ने महिला से थाना दिवस में आने के लिए और समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। शुक्रवार को जनसुनवाई के दौरान डीएम डा. इंद्रमणि त्रिपाठी के पास 160 से अधिक शिकायतें आई। इनमें से 120 शिकायतें जमीनों पर अवैध कब्जे से जुड़ी पहुंची। किशनी थाना क्षेत्र की युवती जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर आई तो डीएम ने तत्काल एसडीएम किशनी को फोन लगाया और कहा कि यह लड़की पांच बार उनके पास आ चुकी है। वह खुद शिकायत की जांच करें और उसका निस्तारण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। डीएम ने युवती से भी कहा कि वह शनिवार को थाना दिवस के बाद बेवर थाने जाएंगे। वह बेवर थाने में मिले। शिकायत का वह खुद मौके पर जाकर निस्तारण करेंगे।
भूमि शिकायतों का समाधान
लेखपाल... क्यों सस्पेंड होना चाहते हो
अन्य शिकायतों का संज्ञान
ग्राम जिरौली निवासी धनदेवी की जमीन पर कब्जा और गांगसी में ग्राम प्रधान द्वारा गड़बड़ी किए जाने की शिकायतों का भी डीएम ने संज्ञान लिया और संबंधित लेखपाल और पंचायत सचिव से सीधी बात करके शिकायतों के निस्तारण का भरोसा दिलाया। जमीन के एक मामले में पति ने अपनी पत्नी को जमीन दान पत्र के रूप में दी और लेखपाल से पट्टे की जमीन के रूप में जमीन को दर्ज करवा लिया। इसके लिए लेखपाल ने 4500 रुपये लिए हैं। यह शिकायत आई तो डीएम ने तत्काल लेखपाल से फोन पर बात की और कहा कि यदि रुपये लिए हैं तो तत्काल रुपये वापस कर दिए जाएं, जो गड़बड़ी की है वह सुधार करके रिपोर्ट दी जाए। अन्यथा उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
जनसुनवाई में मिली शिकायतें
फोटो-2-शुक्रवार को कलक्ट्रेट स्थित कार्यालय में महिला की शिकायत सुनते डीएम डा. इंद्रमणि त्रिपाठी।
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